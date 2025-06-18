中鏈博會7月16日揭幕 美企增15%、Nvidia將首度參展

第3屆鏈博會將於7月16日揭幕，美國展商比上屆增15%，Nvidia也將首次參展。圖為去年鏈博會民眾在湖北展台與智能機器人互動。（新華社資料照片）

第3屆中國國際供應鏈 促進博覽會（鏈博會）將於7月16日揭幕，中國貿促會17日表示，有650多家中外企業和機構將參展，涉及75個國家、地區和國際組織。其中，Nvidia(輝達)也將首次在鏈博會上亮相並參展。

財聯社報導，中國貿促會副會長于健龍昨在國新辦記者會上表示，本屆鏈博會新面孔多，參展企業中既有很多連續三屆參展的老朋友，也有230多家首次參展的中外新夥伴。中國方面，包括宇樹科技、強腦科技等新銳企業將組成浙江人工智慧 產業鏈參展，湖北也將有18家具身智慧企業亮相；全球人工智慧領軍企業美國Nvidia，也將首次在鏈博會上亮相並參展。

于健龍表示，為深化與周邊國家經貿合作，慶祝中泰建交50周年，中方邀請泰國擔任本屆鏈博會主賓國。目前有650多家中外企業和機構將參展，涉及75個國家、地區和國際組織。境外參展商占比達35%，其中歐美參展商達到境外參展商總數的50%。美國參展商數量比上屆增長15%，其中，有60%是世界500強企業。連同參展商帶來的500多家產業鏈上下游合作伙伴，實際參展商將達1200家。

Nvidia執行長黃仁勳 今年已兩度到訪北京，最近一次4月17日的北京行程中，黃仁勳與中國貿促會會長任鴻斌會談，他表示中國是非常重要的市場，希望繼續合作。

鏈博會由中國貿促會主辦，自2023年首屆以來，今年為第三屆。鏈博會將於7月16日至20日在北京舉行。預計將有超過20萬專業觀眾和社會觀眾通過線上線下方式觀展。

貿促會副會長于健龍表示，本屆鏈博會共設置先進製造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈六大鏈條和一個供應鏈服務展區，展現全球產業鏈供應鏈合作最新成果和經驗。還將高質量舉辦形式多樣的會議活動，匯聚產學研用各領域精英，共同探討推動產業鏈供應鏈國際合作的新理念新路徑。