中支持「中東無核武區」 習近平表態：以伊衝突應盡快降溫

習近平(右)17日會見烏茲別克總統米爾濟約耶夫，就當前中東局勢交換意見。(新華社)

針對以色列 和伊朗 衝突持續升溫，中國國家主席習近平 17日首次表態稱，各方應該推動衝突盡快降溫，避免緊張事態進一步升級，並對以色列發動對伊朗軍事行動，造成中東地區緊張局勢驟然加劇深感擔憂，反對任何侵犯他國主權安全和領土完整的行為。中國駐伊朗、以色列大使館也分別提醒當地中國公民盡快離境，外界認為，中方撤僑意味著伊以衝突前景並不樂觀。

新華社報導，習近平於當地時間17日，在哈薩克阿斯塔納出席第二屆中國—中亞峰會期間會見烏茲別克總統米爾濟約耶夫，兩國元首就當前中東局勢交換意見。

習近平表示，以色列發動對伊朗軍事行動，造成中東地區緊張局勢驟然加劇，中方對此深感擔憂。強調中方反對任何侵犯他國主權安全和領土完整的行為。

習近平認為，軍事衝突不是解決問題之道，地區局勢升溫不符合國際社會共同利益。各方應該推動衝突盡快降溫，避免緊張事態進一步升級。中方願和各方一道努力，為恢復中東地區和平穩定發揮建設性作用。

伊朗和以色列衝突升高，外界關注中國撤僑狀況，中國外交部發言人郭嘉昆表示，伊以衝突爆發以後，外交部及駐伊朗、以色列使領館立即啟動領事保護應急機制，及時發布有關提醒和指南，並會同相關部門，迅速組織撤離中國公民，目前已有部分中國公民安全撤離至周邊國家。外界認為，中方撤僑意味著伊以衝突前景並不樂觀。

此外，郭嘉昆表示，中東地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方的利益，拱火澆油，威脅施壓，無助於推動局勢緩和，只會激化矛盾，擴大衝突。中方呼籲有關各方，特別是對以色列有特殊影響的國家，應負起應有的責任，立即採取措施，為緊張局勢降溫，避免衝突擴大蔓延。