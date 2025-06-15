川普改口：一些中國學生在美大學發展黨組織 效忠中共

川普貼文指控部分中國學生在美大學發展共產黨組織。（取材自X平台）

美國總統川普 昨在社群平台X發文，指控一些中國學生在美國大學發展共產黨 組織並宣誓效忠中共當局，還配了一張多名疑似中國年輕人在共產黨旗幟前合照，問網民是否應將他們驅逐出境。而前兩天川普才在與中國領導人習近平通話後稱「中國留學生 對美國有好處」，中國網民諷他這次又改口，「一會一個樣，你自己玩吧」，「任何事一律以當天的特朗普（川普）為準」。

綜合媒體報導，川普昨在其X平台「TrumpRealDaily」帳號發文稱，一群中國學生在美國大學成立了一個共產主義團體並發展組織，公開宣揚共產主義思想，並宣誓效忠中國共產黨。川普同時還發了一張疑似多名中國年輕人多年前在鐮刀鐵槌共產黨旗幟前的合照，圖說寫道「中國共產黨正在美國各大學設立黨小組（cells）」。

川普並問網民：「他們（這些中國學生）的簽證應該被吊銷嗎？他們應該因為威脅美國價值而被驅逐出境嗎？」。

在川普的貼文中，並沒有進一步說明他所稱的中共組織設立在美國哪所大學，也沒提到這個「共產主義團體」是什麼樣的組織。

有網民留言認為，這是川普在暗示他有關中國留學生政策的下一步，可能就是以發展共產組織為名驅逐這些學生；有網民稱這是中國「第五縱隊」的學術分支，也就是中共特工，應該被驅逐。

不過據觀察者網引述南華早報報導，當地時間6月12日，川普重申了對在美中國留學生的支持，並承諾幫助他們在畢業後留在美國。此前中美元首通話時，川普曾表示，美方歡迎中國留學生來美學習，並指「這對我們的國家有好處」。

報導稱，川普對中國留學生政策一變再變，2020年第一任期時啟動「中國行動計畫」拒簽、遣返諸多中國學生和學者，重返白白宮後再次對中國留學生下手，和習近平通話後又改口稱歡迎中國留學生，而昨在X平台上的「驅逐美大學共產組織中國學生」貼文看似又變了，引發中國網民嘲諷：「無論是昨天的特朗普還是明天的特朗普，一律以當天的特朗普為準」，「這信息發布的嚴謹程度還不如我家小區物業」，「你自己玩吧，我們不再搭理」。