直擊太陽風暴 中歐重磅合作「微笑探測器」

今年是中歐建交50周年、歐空局慶祝其50年歷史，與中國科學院聯合成就的「微笑探測器」在準備就緒後，將從法屬圭亞那發射基地搭載Vega-C升空，直擊太陽風暴最前線。這一項目從多方面均屬歷史罕見，微笑探測器所採集的數據也將由中歐科學家共享，並且平等分析使用

法廣報導，微笑探測器是英文Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer的首字母 縮寫，中文直譯是「太陽風-磁層-電離層連接探測器」。這一探測器的任務非常清晰：幫助人類更好地了解地球磁層這一人類肉眼不可見的重要保護盾，研究太陽風與地球磁場之間的相互作用，弄清楚太陽活動是如何影響地球的「太空 天氣」的，並進一步保障人類通訊的平穩與安全。

這一探測器是一顆搭載了四個核心科學儀器的航天器，這四個核心科學儀器分別是軟X射線成像儀（SXI）：可以首次從太空中拍攝出地球磁層的X射線「全景圖」；紫外極光成像儀（UVI）：用於連續觀測北極光和南極光，分析磁場活動；磁強計（MAG）：測量地球周邊磁場的細微變化；輕離子分析儀（LIA）：直接「採樣」太陽風粒子的速度、能量和組成。

目前，飛船所有部件已齊聚荷蘭的歐洲空間技術中心ESTEC。自2025年初以來，中歐團隊已完成航天器的組裝，現在正進行全面測試，以確保它能應對嚴苛的太空環境。預計在2025年9月準備就緒後，它將被運往發射場。

在項目分工方面，中國提供推進艙、飛行平台和三台科學儀器，而歐洲則負責載荷艙、發射服務和一台科學儀器。任務結束後，微笑探測器所採集的數據也將由中歐科學家共享，並且平等分析使用——這對科學研究的開放性和完整性至關重要。