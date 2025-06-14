我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

直擊太陽風暴 中歐重磅合作「微笑探測器」

中國新聞組／北京14日電

今年是中歐建交50周年、歐空局慶祝其50年歷史，與中國科學院聯合成就的「微笑探測器」在準備就緒後，將從法屬圭亞那發射基地搭載Vega-C升空，直擊太陽風暴最前線。這一項目從多方面均屬歷史罕見，微笑探測器所採集的數據也將由中歐科學家共享，並且平等分析使用

法廣報導，微笑探測器是英文Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer的首字母縮寫，中文直譯是「太陽風-磁層-電離層連接探測器」。這一探測器的任務非常清晰：幫助人類更好地了解地球磁層這一人類肉眼不可見的重要保護盾，研究太陽風與地球磁場之間的相互作用，弄清楚太陽活動是如何影響地球的「太空天氣」的，並進一步保障人類通訊的平穩與安全。

這一探測器是一顆搭載了四個核心科學儀器的航天器，這四個核心科學儀器分別是軟X射線成像儀（SXI）：可以首次從太空中拍攝出地球磁層的X射線「全景圖」；紫外極光成像儀（UVI）：用於連續觀測北極光和南極光，分析磁場活動；磁強計（MAG）：測量地球周邊磁場的細微變化；輕離子分析儀（LIA）：直接「採樣」太陽風粒子的速度、能量和組成。

目前，飛船所有部件已齊聚荷蘭的歐洲空間技術中心ESTEC。自2025年初以來，中歐團隊已完成航天器的組裝，現在正進行全面測試，以確保它能應對嚴苛的太空環境。預計在2025年9月準備就緒後，它將被運往發射場。

在項目分工方面，中國提供推進艙、飛行平台和三台科學儀器，而歐洲則負責載荷艙、發射服務和一台科學儀器。任務結束後，微笑探測器所採集的數據也將由中歐科學家共享，並且平等分析使用——這對科學研究的開放性和完整性至關重要。

太空 字母

上一則

颱風「蝴蝶」登陸海南 瓊粵桂撤逾10萬人 華南極端暴雨

下一則

湖南實習醫師墜樓前 院方轉帳40萬稱「勞務報酬」

延伸閱讀

保育新嘗試 扶養失親幼崽 人類穿獸衣、戴面具扮媽媽

保育新嘗試 扶養失親幼崽 人類穿獸衣、戴面具扮媽媽
奧特曼透露 世界可能已通過AI超越人類智慧的「奇點」

奧特曼透露 世界可能已通過AI超越人類智慧的「奇點」
李強會拉加德 強調中國完全能對沖外部不利因素影響

李強會拉加德 強調中國完全能對沖外部不利因素影響
韓正會西班牙首相桑切斯 喊團結有利中歐

韓正會西班牙首相桑切斯 喊團結有利中歐

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差