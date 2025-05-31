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零售巨頭們出爾反爾？ 沃爾瑪等要求中企分攤高額關稅

中國新聞組／北京31日電
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美國主要零售商沃爾瑪。(新華社)
美國主要零售商沃爾瑪。(新華社)

面對美國國內「自行消化關稅成本」的壓力，美國主要零售商此前曾同意承擔全部關稅成本，但香港南華早報援引行業消息人士的話披露，沃爾瑪、目標百貨、耐克、彪馬和阿迪達斯等零售品牌現在正要求中國及東南亞供應商分攤大部分高額關稅，承擔美國進口關稅成本的50%至66%，此舉被部分業者視為出爾反爾。

觀察者網引述報導稱，在川普的關稅高壓下，沃爾瑪等美國零售巨頭一度要求中方承擔關稅成本，在遭中方約談後，方才通知中國供應商恢復發貨，並同意美方承擔全部關稅成本。

美國零售商與中國供應商就如何分攤關稅成本已進行數周的談判，美國公司面臨著國內巨大政治壓力，要求他們「自行消化關稅」以保持價格穩定。

盡管沃爾瑪等美國主要零售商曾同意承擔全部關稅成本，但一些向沃爾瑪、目標百貨、耐克、彪馬和阿迪達斯等公司供貨的供應商消息人士稱，包括幾家美國零售巨頭在內的全球品牌，如今正推動中國和東南亞部分地區的供應商承擔大部分關稅成本。

只是，根據消息人士的說法，目前談判仍在進行中，關稅成本如何分攤的細節尚未確定。許多中國供應商表示難以承擔如此高的成本分攤，一些零售商也在調整供應鏈，部分品牌已經表示將提高產品價格。

報導指出， 一家從中國和東南亞採購並銷售至美歐的服裝供應商的高管指出，大多數向大型零售商和品牌出口的服裝供應商客戶，都被要求承擔當前關稅的50%至66%。

關稅 零售商 沃爾瑪

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