新聞評論／地方追捧 中國大基建潮要來了

雖然中共 中央早已將拉動內需、提振消費定為今年重點任務之首，但近期還是出現政策性爭議，不僅理論界中投資拉動論再度浮現，現實中基建投資再受熱捧，地方的基建熱情再度高漲，伴隨著新五年規劃的制訂，有可能再現「大基建」熱潮。

近期中國經濟界一改步調一致的熱唱內需，開始出現不同的聲音，除了有人重提林毅夫當年的大批判，指中國經濟要以消費拉動的主張是「不懂經濟」、「故意誤導」；老牌經濟學家余永定更直接跳出來說，靠「消費驅動」是偽命題，增長還得靠「鋼筋水泥」和「新西部大開發」。

余永定是對政府政策有影響力的經濟學家，他一直主張財政擴張政策，此前更明確提出應考慮引入類似當年「四萬億」投資的大規模刺激計劃，要大規模的基礎設施投資、需要項目儲備、地方政府積極性、足夠的資金。

爭論歸爭論，項目不用儲備，地方政府積極性也已經有了，按中國國家統計局的數據，今年1至4月的全國固定資產投資，年增4%；扣除房地產 開發投資，全國固定資產投資增長8%。從領域看，基礎設施投資年增5.8%；以月度看，4月固定資產投資月增0.1%。但按粵開證券首席經濟學家羅志恒的測算，如果包含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，今年前四個月廣義基礎設施投資年增10.9%，明顯高於同期固定資產投資4%的增速。

相當數量的基建投資，是在「兩重」建設，即國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設大旗下展開，「兩重」項目安排，意在穩定經濟運行、優化產業結構。

按中國國家發展改革委員會數據，今年已安排人民幣5,000億元，支持沿長江交通基礎設施、農業轉移人口市民化、高標準農田建設、城市地下管網、「三北」工程等一批重大項目建設。

中國經濟第一大省廣東，今年基建投資的總投資預計約為人民幣1兆元，包括1,500個省重點建設項目。今年1至4月，廣東全省固定資產投資按年下降8.4%，但分領域看，「兩重」建設項目加快推進，基礎設施投資年增4.5%，增速比第1季提高0.6個百分點，其中，電力、熱力生產和供應業，水上運輸業，航空運輸業，鐵路運輸業分別增長11.7%、106.5%、48.9%、5.1%。

比省級單位基建更進取的，是一線城市基建，目前北京公布重大工程計劃，預計總投資人民幣1.4兆，主要用於重大基礎設施項目；上海市發改委網站小心翼翼地展示了一批重大項目的名稱，總計186項目、總投資人民幣5,067億元；深圳市公布今年重大項目計劃，說共安排重大項目798個，總投資人民幣3.17兆。截止4月，深圳已累計完成投資額人民幣1,099.2億元。

數據說著已完成的過去，真正的「大基建」還在展望中的未來。所謂「大基建」，由傳統基建「鐵公基」脫胎，與早前說的「新基建」內容有別，就是統稱的大規模基礎設施建設，主要涉及交通、能源、通信、環保、數據、市政等新老基建。

近日開始熱炒的「大基建」，由大規模城市更新帶出。5月中《持續推進城市更新行動的意見》，這份文件印發者是中共中央辦公廳和國務院 辦公廳，等於是黨政一體最高規格的文件。文件的核心內容，是明確要在未來五年間，2030年之前，完成「七個維度」的城市更新。所謂城市更新，即要求城市「舊貌換新顏」，舊的可能保留要修舊如新，也可能大拆大建全面重建。

中國基建的關鍵是錢從何來。今次有關城市更新的文件，重點也在於此，明確資金第一個來源就是中央投入，針對符合條件的項目由中央發行超長期特別國債來解決；第二個來源，是地方城市在債務可控的前提下，發行地方政府專項債。只要解決了錢的問題，在中國其他基建問題可以忽略不計。從這角度看，「大基建」可以一哄而起。