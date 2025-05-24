我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

持續施壓…彭博：北京喊話荷蘭 鬆綁半導體出口

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾斯摩爾總部位於荷蘭，是半導體EUV光刻機製造商，但美國禁止其向大陸出售EUV機器。（路透）
艾斯摩爾總部位於荷蘭，是半導體EUV光刻機製造商，但美國禁止其向大陸出售EUV機器。（路透）

中國持續施壓荷蘭放寬半導體設備出口限制。彭博報導，荷蘭外相卡斯帕．費爾德坎普（Caspar Veldkamp）訪問中國期間，在與中國外長王毅會談後，表示中國已經向荷蘭提出，希望放寬與半導體行業相關的出口限制。

當被問及中國是否要求放寬此類限制時，他表示，「當然，這符合他們的利益」，但他補充說，國家安全問題和自主許可決策仍然符合荷蘭的利益。

這是荷蘭新一屆政府在2024年7月上台以來，其內閣成員首次訪問中國。在與中方的會談中，雙方同意進一步深化兩國在貿易和技術等領域的合作，並就半導體技術合作方面的各項事宜繼續保持溝通。費爾德坎普還表示，他有信心在荷蘭外貿與發展合作大臣雷內特．克萊弗（Reinette Klever）下個月訪問北京時再次與中方討論這一問題。「實現盡可能自由的國際貿易始終是我們的目標」。

中國此前曾對荷蘭的出口限制表示「高度關切」。荷蘭是全球唯一一家生產用於製造先進半導體的高端光刻機的製造商艾司摩爾（ASML）的所在國。但由於受到來自美國方面的壓力等原因，艾司摩爾從未向中國直接出售過其最先進的EUV光刻機。

據中國外交部官網，王毅22日與費爾德坎普會談，會後達成六點共識，其中包含「雙方討論了雙邊貿易關切，同意通過現有管道，就包括半導體技術在內的多領域合作保持密切溝通」。

另據美國CNBC報導，艾司摩爾以其突破性的EUV機器而聞名（但美國禁止ASML向中國出口EUV），不過其較舊的DUV機器在2024年仍占業務的60%。艾司摩爾去年售出44台EUV機器，起價為2.2億美元。DUV機器便宜得多，價格從500萬美元到9000萬美元不等，艾司摩爾在2024年售出374台傳統機器，中國是這些DUV系統的主要買家，占艾司摩爾2024年第2季業務的49%。

艾斯摩爾執行長福凱（Christophe Fouquet）指出，對中國銷售達到高峰的原因是艾司摩爾直到去年才能夠完成「大量積壓」的訂單。他表示，到2025年，中國的商業成長率應該會恢復到20%至25%的「歷史正常水準」。

中國外交部發言人毛寧23日重申立場，強調「雙方將通過現有的管道保持密切溝通」，中國願與荷蘭在內的國際社會共同維護全球半導體產供鏈的穩定。

中國外長王毅（右）22日在北京與荷蘭外交大臣費爾德坎普（左）會面，事後荷蘭方面透...
中國外長王毅（右）22日在北京與荷蘭外交大臣費爾德坎普（左）會面，事後荷蘭方面透露中國要求放寬半導體出口限制。（取材自中國外交部官網）

王毅

上一則

FCC禁中國部分實驗室檢測電子設備 北京：反對泛化國安

下一則

孫宇晨赴川普晚宴獲贈限量黃金表 中企搶買川普迷因幣

延伸閱讀

中國要求荷蘭放寬半導體管制？毛寧：雙方保持密切溝通

中國要求荷蘭放寬半導體管制？毛寧：雙方保持密切溝通
荷蘭外相訪中 彭博：中國提出放寬半導體出口限制

荷蘭外相訪中 彭博：中國提出放寬半導體出口限制
會見阿富汗代理外長穆塔基 王毅：重視推進中阿合作項目

會見阿富汗代理外長穆塔基 王毅：重視推進中阿合作項目
說給川普聽？ 王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權

說給川普聽？ 王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權

熱門新聞

中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用