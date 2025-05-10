浮士德交易…WSJ：中趁「教宗空窗期」選新主教 發動挑釁

曾任政協委員、上海教區副主教吳建林在只有少數反對票下，獲選為輔理主教。 (取材自上海天主教網站)

中國在前任教宗 方濟各過世後選出兩名官派主教，新教宗面臨是否同意任命的兩難困境。美媒報導稱，中國自1949年掌權後即試圖控制教會，似乎藉這次在「教宗空窗期」的選舉向新教宗發動挑釁，新教宗或許該認清與北京的主教協議，形同浮士德式的魔鬼交易。中國天主教一會一團9日則向新教宗良14世 致賀電，表示願在新教宗領導下繼續開展 「建設性對話」。

自由亞洲電台引述亞洲新聞（Asia News）4月29日報導，曾任政協委員、上海教區副主教吳建林，在只有少數反對票下，獲選為輔理主教；上海教區是天主教在中國的最大教區，原有獲教廷承認的輔理主教馬達欽，於2012年在主教祝聖典禮上退出愛國教會，現在被「隔離」在佘山修院生活。

當局還推選李建林任河南新鄉教區主教。李建林是河南省「禁止未成年人參加彌撒」通知書的簽署者之一；該教區原本的地下主教張維柱因堅持效忠羅馬教廷，拒絕加入中國天主教愛國會，並為立志擔任神職人員的教徒成立修院，近年多次遭逮捕入獄。

中央社引述華爾街日報（WSJ）7日發表名為「中國挑戰下一任教宗」（China Challenges the Next Pope）社論，稱中國在「教宗空窗期」安排兩位新主教，新當選的主教名單將交由梵蒂岡 批准或否決，這是讓新教宗提前接受考驗，看新教宗願意向專制的凱撒（authoritarian Caesar）貢獻多少。而此次中國任命上海新主教的努力，將進一步鞏固對中國最大教區的控制。

社論並指出，中國的宗教迫害情況正在增加。據美國宗教自由委員會2025年的一份報告指出，中國當局曾多次拘留、強迫失蹤或拒絕透露地下神職人員的下落。北京似乎將「教宗空窗期」視為發動挑釁的時機，新教宗或許該認清與北京達成的協議，無異於浮士德式交易。

另據法廣報導，北京9日祝賀來自美國的新教宗良14世當選天主教會領袖，同時表示中方希望在新教宗領導下繼續與梵蒂岡開展 「建設性對話」。

中國外交部發言人林劍表示， 「我們希望在新教宗的領導下，梵蒂岡繼續與中國開展建設性對話，就共同關心的國際問題進行深入交流」；中國希望與梵蒂岡「共同推動兩國關係不斷改善，為世界和平、穩定與繁榮發展做出貢獻」。