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貿易數字有底氣 中國當局不急著與美啟動談判

中國新聞組／北京8日電
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中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

美中本周將在瑞士重啟貿易談判，尋求化解雙方因關稅造成的對峙，但現階段只算得上是降溫，離談任何協議還很遙遠。北京方面顯然並不急於協商，其中一個可能原因，是中方有信心能另闢市場，且已展現繞過貿易障礙的能力。

布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟學者布魯克斯（Robin Brooks）5日指出，從中國海關資料來看，中國對越南泰國出口明顯躍升，幅度之大，不禁讓不少分析師懷疑，這些貨品實際上是「轉口」到美國。今年初以來，這兩國自中國的進口量較去年同期激增逾五成。

美國商務部6日公布3月貿易數字，自中國進口雖較上月下滑7%，但自越南和泰國進口卻分別成長23%和46%，其中對越南貿易逆差創下新高135億美元。

若中國不惜成本上升，仍能辦法繞道外銷美國，也就不難理解，為什麼北京遲不主動爭取談判；中國今春對英國和巴西的出口明顯成長，即可見一斑。

貿易專家告訴BBC，他們預計美中談判將持續幾個月，他們對談判並不特別樂觀，至少在初始階段是如此。

新加坡管理大學教授高樹超表示：「我們應該會看到很多來回折衝，就像2018年上次那樣。我預計談判將持續數月甚至年以上」。

Jensen投資管理公司經理人威爾森說：「雙方開始對話，或至少開始談論要對話，這顯然是個好兆頭。這是朝向未來可能降溫的第一步。」

中國學者張立表示，雖然中國已經打開談判的大門，但目前僅僅屬於「接觸」，並提醒不要對「何貝會」期待過高。

台大政治系教授張登及認為，中美雙方都需要接觸，美方需要穩定經濟與市場，中國方面也是順應國際社會的期待，但對雙方能否在短期內達成具體協議持保留態度；他認為，「牛步化」機率相當高。

越南 泰國 新加坡

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