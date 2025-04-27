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習近平下令搶AI發展主動權 認理論、核心技術有短板

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國國家主席習近平下令全面推進人工智慧科技創新。（新華社）
中國國家主席習近平下令全面推進人工智慧科技創新。（新華社）

中國近年來積極發展人工智慧領域，中國國家主席習近平25日表示，中國人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升，但在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項，要正視差距，全面推進人工智慧科技創新，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術。

綜合央視、新華社等媒體報導，中共中央政治局25日下午就加強人工智慧發展和監管進行第20次集體學習，習近平在主持學習時強調，中國在AI領域要占領先機、贏得優勢，必須在基礎理論、方法、工具等方面取得突破；要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動中國人工智慧朝有益、安全、公平方向健康有序發展。

習近平指出，（中共）黨中央高度重視人工智慧發展，近年來完善頂層設計、加強工作部署，推動中國人工智慧綜合實力整體性、系統性躍升。同時，在基礎理論、關鍵核心技術等方面還存在短板弱項。要正視差距、加倍努力，全面推進人工智慧科技創新、產業發展和賦能應用，完善人工智慧監管體制機制，牢牢掌握人工智慧發展和治理主動權。

習近平強調，要持續加強基礎研究，集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術，構建自主可控、協同運行的人工智慧基礎軟硬件系統。以人工智慧引領科研範式變革，加速各領域科技創新突破。

他並指示，人工智能作為新技術新領域，政策支持很重要。要綜合運用知識產權、財政稅收、政府採購、設施開放等政策，做好科技金融文章。推進人工智能全學段教育和全社會通識教育，源源不斷培養高素質人才。完善人工智能科研保障、職業支持和人才評價機制，為各類人才施展才華搭建平台、創造條件。

習近平提出，中國數據資源豐富，產業體系完備，應用場景廣闊，市場空間巨大；但在AI帶來前所未有發展機遇的同時，也帶來前所未遇風險挑戰。他強調要加緊制定完善相關法律法規、政策制度、應用規範、倫理準則，構建技術監測、風險預警、應急響應體系，確保AI安全、可靠、可控。

在與國際合作方面，習近平表示要廣泛進行人工智慧國際合作，幫助全球南方國家加強技術能力建設，推動各方加強發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，早日形成具有廣泛共識的全球治理框架和標準規範。

在山東的海爾AI賦能多聯機互聯工廠內，工人查看自動上壓縮機機器人作業情況。（新華...
在山東的海爾AI賦能多聯機互聯工廠內，工人查看自動上壓縮機機器人作業情況。（新華社）

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