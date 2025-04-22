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「中國製」假冒南韓製 韓攔截貨品洗產地避美關稅

編譯易起宇／綜合外電
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南韓海關表示，上季查獲大量貨品企圖透過南韓「洗產品」輸往美國，其中主要來自中國。(路透)
南韓海關表示，上季查獲大量貨品企圖透過南韓「洗產品」輸往美國，其中主要來自中國。(路透)

南韓海關21日發現，試圖假冒成南韓產品（Made in Korea）出口的外國產品有增加趨向，以迴避美國總統川普的全面性關稅，這些產品主要來自中國。

南韓關稅廳表示，在經過上月的特別調查，今年第1季共查獲價值295億韓元（2,081萬美元）的貨品在原產地方面違反規定，其中97%產品都是打算輸往美國。去年全年查獲違規的貨品總價值僅348億韓元，且其中輸美貨品只占了62%。川普1月上任來對許多產品和國家都加徵高額關稅，包括從2月開始對中國課徵的關稅。

關稅廳調查計畫總監Lee Kwang-woo表示，這類「洗產地」的情形在川普第一次任內就發生過，南韓預料這一次也會有類似趨勢，因此決定先展開調查，成立特別任務小組，阻止非法出口。南韓海關官員21日跟美方舉行會議，討論聯合調查的工作事宜。

在21日的報告中，包含了從中國輸入、企圖佯裝成南韓製造的電池陰極材料，共33億美元，以避免早在川普新一波對等關稅開徵前就已經很高的關稅。

3月份共有價值193億韓元的監視攝影機是從中國進口零件、並在南韓組裝，以繞過美國對中國通訊裝置的限制。這些產品有些已載往海外，其他則仍留在港口。

德國之聲報導，此前，南韓官員曾指出，可能會有來自中國等國的企業企圖利用身為美國盟友、跟美國有自由貿易協定（FTA）的南韓，來繞過美國的關稅措施。

南韓 關稅 川普

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