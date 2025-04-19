我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

美對華政策強硬 美國人對中國敵意反而下降

中國新聞組／北京19日電

在「川普2.0」主導下，美國大外宣規模大幅萎縮。美媒發現，中國正試圖填補美國大外宣留下的空缺，包括吸納大批外國記者，並擴大網上唱好中國、反美的輿論。據美國丕優最新民調指，美國對中國愈強硬，反而令美國人對中國敵意愈少，這是5年來首次出現民意逆轉。

自由亞洲電台報導，數月內白宮大幅削減美國全球媒體署（USAGM）預算，轄下美國之音（VOA）、自由亞洲電台（RFA）、自由歐洲電台（RFE）、古巴廣播（OCB）等媒體瀕臨「滅台」，資金鏈被凍結、數以千計記者和員工被迫停職或解僱，尤其是大批派駐亞洲、中東和歐洲的記者被裁員。

無國界記者組織（RSF）近日發文指，RFA對於中國、西藏、新疆、寮國、緬甸等獨裁政權地區的人民而言，是對外發聲，以及提供當地語言且可靠的重要資訊渠道。若然RFA和VOA、RFE等被解散，將令被中國政權控制地區，變成「真正的資訊黑洞」。

同時，在大批美國USAGM媒體記者被裁員之際，中國正積極招聘大量外籍記者加入CGTN，尤其鎖定英語、西班牙語、法語、阿拉伯語或俄語的新聞主播、編輯、節目主持、播客主持人。近日舉行的廣州交易會，在Youtube上突然出現大批英語頻道宣傳實況， 主持人更不時邀請在現場的外國人發表對美國關稅戰的看法。

報導指出，值得留意的是，美國智庫「丕優研究中心」17日公布民調指，上月底訪問了3605名美國成年人，發現對中國持負面看法的美國人比例由81%下滑至77%，為過去五年來首次「顯著下跌」，反映出美國社會對中國態度整體趨於緩和。彭博更形容，這個結果頗為出乎意料，因美國兩黨對華政策愈強硬，對中國反感的美國人卻愈少。另過半的受訪者，認為美國大幅增加對華關稅，將對美國及他們個人造成負面影響。

民調 關稅 古巴

上一則

武漢「航母樓」改建 外界關注：可能建核動力新航母

下一則

香港旅遊業界：高鐵團成新趨勢 桂林、張家界成新貴

延伸閱讀

美國少數大企業高管「解放日」後逢跌買進 都獲利頗豐

美國少數大企業高管「解放日」後逢跌買進 都獲利頗豐
停購美國LNG 中國轉與沙國簽史上規模最大LNG協議

停購美國LNG 中國轉與沙國簽史上規模最大LNG協議
川普拚俄烏停戰最新讓步 彭博：美國擬承認「克里米亞屬於俄國」

川普拚俄烏停戰最新讓步 彭博：美國擬承認「克里米亞屬於俄國」
五角大廈：美國數月內將自敘利亞撤軍一半

五角大廈：美國數月內將自敘利亞撤軍一半

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明