美對華政策強硬 美國人對中國敵意反而下降

在「川普2.0」主導下，美國大外宣規模大幅萎縮。美媒發現，中國正試圖填補美國大外宣留下的空缺，包括吸納大批外國記者，並擴大網上唱好中國、反美的輿論。據美國丕優最新民調 指，美國對中國愈強硬，反而令美國人對中國敵意愈少，這是5年來首次出現民意逆轉。

自由亞洲電台報導，數月內白宮大幅削減美國全球媒體署（USAGM）預算，轄下美國之音（VOA）、自由亞洲電台（RFA）、自由歐洲電台（RFE）、古巴 廣播（OCB）等媒體瀕臨「滅台」，資金鏈被凍結、數以千計記者和員工被迫停職或解僱，尤其是大批派駐亞洲、中東和歐洲的記者被裁員。

無國界記者組織（RSF）近日發文指，RFA對於中國、西藏、新疆、寮國、緬甸等獨裁政權地區的人民而言，是對外發聲，以及提供當地語言且可靠的重要資訊渠道。若然RFA和VOA、RFE等被解散，將令被中國政權控制地區，變成「真正的資訊黑洞」。

同時，在大批美國USAGM媒體記者被裁員之際，中國正積極招聘大量外籍記者加入CGTN，尤其鎖定英語、西班牙語、法語、阿拉伯語或俄語的新聞主播、編輯、節目主持、播客主持人。近日舉行的廣州交易會，在Youtube上突然出現大批英語頻道宣傳實況， 主持人更不時邀請在現場的外國人發表對美國關稅 戰的看法。

報導指出，值得留意的是，美國智庫「丕優研究中心」17日公布民調指，上月底訪問了3605名美國成年人，發現對中國持負面看法的美國人比例由81%下滑至77%，為過去五年來首次「顯著下跌」，反映出美國社會對中國態度整體趨於緩和。彭博更形容，這個結果頗為出乎意料，因美國兩黨對華政策愈強硬，對中國反感的美國人卻愈少。另過半的受訪者，認為美國大幅增加對華關稅，將對美國及他們個人造成負面影響。