羞辱北京不明智 衛報：關稅戰送習近平大禮 推進大內宣

習近平。（美聯社）

美國總統川普 連日加碼對中關稅 ，中國不甘示弱回擊。川普在北京是怎樣的形象？英國衛報分析，貿易戰在經濟上對中國國家主席習近平來說是壞消息，但就意識型態和政治角度而言，無疑是份大禮，推進北京大內宣。

衛報認為，川普可能很快會發現，羞辱北京並非明智之舉，他愈是咄咄逼人，北京反應愈強烈；這種鬥爭精神根植於中國近代歷史，也出於對未來的憂慮。

1989年天安門事件以來，中共 宣傳機器灌輸第一次鴉片戰爭到1949年中共建國期間西方列強迫使清朝割地賠款、日軍侵華的「百年國恥」，承諾讓中國變得富強，從此不再受外國列強欺凌，數十年過去，中國已不再是1990年代低工資、低附加值的世界工廠。

中國現在面臨經濟放緩、房地產崩盤及工業產能過剩等挑戰，美國的貿易限制和戰略敵視為中國提供了宣傳素材，習近平把對美抵抗行動作為凝聚民心的工具，中國工人失業、畢業生就職面臨困境也可怪到川普頭上。

另外，政治新聞網Politico報導，早在美國總統川普上周揭開新一輪美中貿易戰前，中國就透過技術性貿易障礙限縮美國商品進口，尤其鎖定共和黨票倉、支持川普的農民，凸顯北京十分清楚對手痛點，展現靈活且長久備戰的因應對策。

而中共中央機關報人民日報昨在頭版頭條刊登文章「投資中國就是投資未來」唱好中國經濟，舉例稱大眾汽車、空中巴士、通用電氣醫療和渣打銀行四間外資企業在華取得成功，「看中」中國擁有超大規模市場潛力、穩定優化的營商環境、創新創造能力、堅定的開放戰略。

另外，央視旗下評論欄目「玉淵譚天」昨日發文證實，中方正在和更多國家共同應對美國「濫施關稅」。文章強調，中方面對貿易戰的態度是「衝擊再大，也要站著應對」，也會成為愈來愈多國家的態度。

針對美掀起關稅戰，中國外交部12日發布中英雙語影片，批美關稅是「煽盟友耳光、割世界韭菜」，又稱「有中國在，天塌不下來」。央視網刊出署名原野評論稱，一味綏靖只會讓霸凌者更有恃無恐，強調要放棄不切實際的幻想，以鬥爭精神捍衛國家利益。

新華社微信公眾號「牛彈琴」曾引述消息稱，中國官方至少準備「六大招」反制美國，包括：大幅加徵美國黃豆、高粱等農產品關稅；禁止美禽肉輸華；暫停中美芬太尼合作；服貿領域反制措施；禁止美國電影進口；調查美企在中國知識產權獲益情況。