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訪越南行前署名發文 習近平籲多邊貿易 河內剛好正準備…

中國新聞組／北京14日電
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在習近平14日至15日訪問越南後，中越兩國海軍艦艇編隊16日至17日將在南海北部灣海域進行第38次聯合巡邏。圖為中越第37次北部灣聯合巡邏畫面。（新華社）
在習近平14日至15日訪問越南後，中越兩國海軍艦艇編隊16日至17日將在南海北部灣海域進行第38次聯合巡邏。圖為中越第37次北部灣聯合巡邏畫面。（新華社）

中國國家主席習近平今起出訪越南，行前在泰媒發表署名文章，強調具「同志兄弟情」的中越兩國要進一化深化戰略互信，攜手應對外部風險挑戰。由於中國與東協是美國對等關稅鎖定對象，習此行並被認為意在反制美國。不過據報導，越南正準備嚴打中國轉口商品，以換取美國對其關稅優惠，目前可能將釋出嚴打計畫延至本月底做為緩衝，以避免激怒來訪的習近平和中國。

習近平今起對越南進行為期二天的國是訪問，之後將訪問馬來西亞和柬埔寨，這是習近平今年首次出訪。習近平出訪期間，中國國防部昨宣布，16日至17日，中越兩國海軍艦艇編隊將在南海北部灣海域進行第38次聯合巡邏，提升共同維護相關海域安全能力。

據新華社報導，習近平行前，在越南「人民報」發表題為「志同道合攜手前行繼往開來續寫新篇」署名文章指出，「越中情誼深、同志加兄弟」，當前，面對單邊主義、保護主義抬頭，要深化兩國黨際、政府、軍隊、執法安全等對口部門合作，攜手應對外部風險挑戰，共同維護政治安全。

習近平並在文中指出，要同廣大全球南方國家一道，捍衛發展中國家共同利益。貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境。要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。

不過據法廣引述路透報導，一名知情人士看到一份越南政府文件稱，為避免遭受美國的懲罰性關稅，越南準備嚴打經其領土運往美國的中國商品，並加強管制經其領土輸入中國的敏感產品。這也使得習近平此次到訪的時機變得敏感。

據知情人透露，越南政府和貿易專家4月3日召開緊急會議，旨在解決華盛頓對涉嫌知識產權盜竊和轉運濫用的擔憂。會上，越南貿易部和海關官員被要求加強管控，並在兩周內，也就是4月17日前，制定出一項打擊非法轉運的計畫。但這個截止日期可能會延長至4月底，河內希望謹慎行事，以免激怒中國。

一份法案顯示，越南還對從美國經其領土運往中國的半導體等軍民兩用的敏感商品實施更為嚴格的管制措施，但法案未註明日期，僅有一份日期為4月4日的說明。文件並稱，主要貿易夥伴已要求河內「盡量減少在未經出口國同意的情況下將這些源技術轉讓給第三國的可能性」。

數周以來，越南一直向美國提供各種優惠條件，希望說服川普政府對越南減少與美國的巨額貿易順差持樂觀態度。與此同時，河內不想激怒中國，因為中國是越南最大的投資來源國，也是與越南有海上邊界爭端的鄰國。

越南 習近平 關稅

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