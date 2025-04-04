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亞冬會被駭 這國家攻擊3798萬次 傳美政府背後支持

記者陳湘瑾／綜合報導
今年2月7日，第9屆亞洲冬季運動會開幕式在哈爾濱舉行。圖為開幕式現場。（中新社資料照片）
今年2月7日，第9屆亞洲冬季運動會開幕式在哈爾濱舉行。圖為開幕式現場。（中新社資料照片）

中國官方指亞冬會時遭駭客網攻。今年2月，第9屆亞洲冬季運動會於在中國黑龍江省哈爾濱市舉行，中國「國家計算機病毒應急處理中心」和計算機病毒防治技術國家工程實驗室3日稱，此次賽事成為網路駭客攻擊的目標，攻擊次數最多的IP地址，歸屬地分別為荷蘭、美國和泰國，並援引過去調查報告指出，高度懷疑這系列網路攻擊背後有美國政府支持。

根據該中心官網3日發布的報告指，第9屆亞洲冬季運動會期間，各賽事資訊系統、黑龍江省域範圍內的關鍵資訊基礎設施，遭到來自境外的大量網路攻擊，攻擊源大部分來自美國、荷蘭等國家和地區，這些網路攻擊未能對賽事造成嚴重影響，卻進一步凸顯中國網路頻繁遭受境外攻擊的嚴峻情勢。

報告統計，1月26日至2月14日期間，賽事系統遭到來自境外網路攻擊次數為270167次，其中攻擊次數最多的系統分別是賽事資訊發布系統、抵離管理系統和收費卡系統。在被識別出的攻擊中，攻擊次數IP來源最多的3個國家，分別是荷蘭（3798萬次）、美國（1179萬次）和泰國（72萬次）。

中國國家計算機病毒應急處理中心3日稱，第9屆亞洲冬季運動會成為網路駭客攻擊的目標...
中國國家計算機病毒應急處理中心3日稱，第9屆亞洲冬季運動會成為網路駭客攻擊的目標，並指這系列網攻背後有美國政府支持。（圖／取自中國國家計算機病毒應急處理中心）

報告特別點出，根據中國國家互聯網應急中心1月披露的報告，美國情報機構針對中國大型科技企業機構的網路攻擊事件中，美國頻繁使用位於荷蘭、德國等歐洲國家的雲主機作為跳板機，或發動攻擊的傀儡主機。該機構表示，經過分析，高度懷疑此次賽事期間資訊系統和黑龍江省關鍵資訊基礎設施遭到的網路攻擊，具有美國政府支持的背景。

報告指，境外勢力不遺餘力試圖通過網路攻擊手段破壞、干擾賽事正常進行，甚至妄圖透過網路攻擊關鍵資訊基礎設施，製造混亂和竊取敏感情報，對這種針對重大國際民間交流活動的惡意網路攻擊表示強烈譴責，並會將惡意攻擊細節提交公安機關。

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