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對歐盟白蘭地反傾銷調查 中再延長期限至7月

記者林宸誼／綜合報導
中國商務部2日發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，表示將調查期限自4月5日再延後至7月5日。圖為人頭馬君度公司（Remy Cointreau）在巴黎展售的白蘭地酒。（美聯社）
中國商務部2日發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，表示將調查期限自4月5日再延後至7月5日。圖為人頭馬君度公司（Remy Cointreau）在巴黎展售的白蘭地酒。（美聯社）

在3月底歐盟貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇訪問中國並會晤多位官員後，中國商務部2日發布公告，對先前向歐盟白蘭地發起的反傾銷調查，表示鑑於本案情況複雜，根據中國相關規定，決定將調查期限延長三個月。

美國總統川普就任後，貿易戰的重燃也遍及各地，同時美俄重新接觸，連帶使美歐關係出現變化，中國則積極與歐盟方面開展各項互動，雙方原先緊繃的經貿關係出現鬆動跡象，中國並在經貿糾紛上積極尋求「妥善處理」。

2中國商務部發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，宣告延長對歐盟白蘭地的調查期限。此前在2023年10月，歐盟宣布對中國電動汽車展開反補貼調查，並於去年在原有10%稅率的基礎上，對自中國進口的電動汽車加徵17%至35.3%的反補貼稅，為期五年。所有在中國生產的電動車，包括特斯拉、ＢＭＷ等歐系汽車均適用該新規。

隨後去年初中國商務部對原產於歐盟的白蘭地進行反傾銷立案調查，中方並對馬爹利、軒尼詩、人頭馬君度等歐盟白蘭地品牌，徵收30.6%至39%不等的保證金，此舉被視為是針對歐盟對中國電動汽車加稅的報復性措施。去年底中國將調查期限延長至今年4月5日，如今則再延長至7月5日。

除了反傾銷調查延期，中國財政部副部長廖岷，3月31日也與歐盟委員會經濟與金融事務總司長沃威，以及金融穩定、金融服務與資本市場聯盟副總司長施羅德，在比利時布魯塞爾共同主持第16次「中歐財金對話」。

廖岷指出，中國願與歐方通過對話磋商妥善處理摩擦分歧。他並表示，中國願加強與歐方在Ｇ20、多邊開發銀行等框架下合作，推動深化財金領域務實合作。歐方則表示，願同中國加強對話磋商，開展平等互利合作，推進歐中經濟關係穩定平衡發展。

歐盟 商務部 特斯拉

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