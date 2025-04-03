對歐盟白蘭地反傾銷調查 中再延長期限至7月

中國商務部2日發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，表示將調查期限自4月5日再延後至7月5日。圖為人頭馬君度公司（Remy Cointreau）在巴黎展售的白蘭地酒。（美聯社）

在3月底歐盟 貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇訪問中國並會晤多位官員後，中國商務部 2日發布公告，對先前向歐盟白蘭地發起的反傾銷調查，表示鑑於本案情況複雜，根據中國相關規定，決定將調查期限延長三個月。

美國總統川普就任後，貿易戰的重燃也遍及各地，同時美俄重新接觸，連帶使美歐關係出現變化，中國則積極與歐盟方面開展各項互動，雙方原先緊繃的經貿關係出現鬆動跡象，中國並在經貿糾紛上積極尋求「妥善處理」。

2中國商務部發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，宣告延長對歐盟白蘭地的調查期限。此前在2023年10月，歐盟宣布對中國電動汽車展開反補貼調查，並於去年在原有10%稅率的基礎上，對自中國進口的電動汽車加徵17%至35.3%的反補貼稅，為期五年。所有在中國生產的電動車，包括特斯拉 、ＢＭＷ等歐系汽車均適用該新規。

隨後去年初中國商務部對原產於歐盟的白蘭地進行反傾銷立案調查，中方並對馬爹利、軒尼詩、人頭馬君度等歐盟白蘭地品牌，徵收30.6%至39%不等的保證金，此舉被視為是針對歐盟對中國電動汽車加稅的報復性措施。去年底中國將調查期限延長至今年4月5日，如今則再延長至7月5日。

除了反傾銷調查延期，中國財政部副部長廖岷，3月31日也與歐盟委員會經濟與金融事務總司長沃威，以及金融穩定、金融服務與資本市場聯盟副總司長施羅德，在比利時布魯塞爾共同主持第16次「中歐財金對話」。

廖岷指出，中國願與歐方通過對話磋商妥善處理摩擦分歧。他並表示，中國願加強與歐方在Ｇ20、多邊開發銀行等框架下合作，推動深化財金領域務實合作。歐方則表示，願同中國加強對話磋商，開展平等互利合作，推進歐中經濟關係穩定平衡發展。