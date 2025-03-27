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中商務部：有序擴大單方面免簽 打造首發經濟

中國新聞組／北京27日電
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「措施」提到，將打造一批全球新品首發地標，完善首發經濟生態鏈。圖為中國首艘大型國產郵輪「愛達·魔都號」商業首航，新加坡旅客合影留念。（中新社）
「措施」提到，將打造一批全球新品首發地標，完善首發經濟生態鏈。圖為中國首艘大型國產郵輪「愛達·魔都號」商業首航，新加坡旅客合影留念。（中新社）

中國國務院辦公廳26日轉發商務部「關於支持國際消費中心城市培育建設的若干措施」（簡稱「措施」）的通知。8項政策措施支持上海、北京、廣州、天津、重慶（下統稱相關城市）加快國際消費中心城市培育建設，全方位擴大國內需求，擴大高水平對外開放。其中提到，將打造一批全球新品首發地標，吸引全球優質品牌開設首店，設立研發設計中心和地區總部。此外還要有序擴大單方面免簽國家範圍，提升外籍人員過境免辦簽證政策效能。

大公報報導，專家表示，8項政策措施主要提升出入境便利性、增強城市溫暖感以及對標國際服務標準三個維度著力，讓外商外企「來得了、來得值、滿載而歸」。

「措施」提到，積極推進首發經濟。辦好精品首發季活動，支持相關城市打造各具特色的首發活動品牌，提升國際消費中心城市的消費引領力。支持國內外優質品牌開展新品首發首秀首展活動，為進口首發新品提供通關便利。打造一批全球新品首發地標，做強做優時裝周、汽車展等平台載體。

據報導，優化入境政策和消費環境方面則包括：有序擴大單方面免簽國家範圍，提升外籍人員過境免辦簽證政策效能，推動相關城市實施過境免簽政策區域聯動。優化外籍人員入境通關手續，在入境區域提供入境服務指南、通訊服務、外幣兌換、移動支付等一攬子服務。支持相關城市增設境外直飛航線。著力完善多層次、多元化支付服務體系，推動更多商戶開通境外銀行卡受理功能，支持更多境外電子錢包在境內使用。打造一批國際消費集聚區和入境消費友好型商圈。完善公共場所多語種標識及導覽設施，設立外籍人員服務熱線。

報導指出，「措施」也在科技創新領域有所布局。比如提升消費供給品質：推動人工智能、虛擬現實、大數據等技術在消費領域深化應用，打造一批「人工智能＋消費」場景。持續開展消費品以舊換新，加快推廣智能家居、智能家電、智能網聯新能源汽車等產品；推動商貿流通高質量發展：開展零售業創新提升試點，推動零售商業設施改造升級、數字化賦能、多元化創新。

報導說，商務部研究院學位委員會委員、研究員白明表示，「措施」中提到的8項政策措施主要從三個維度著力：提升出入境的便利性、增強城市的溫暖感以及對標國際服務標準。所謂國際消費中心城市是以國際大都市為依託的高度繁榮的消費市場，是消費城市的高級形態。白明認為，顧名思義「國際消費中心城市」既要提升消費能力，也要提升國際化水平，兩端必須同頻共振，才能打造國際消費中心城市。

白明特別提到，「措施」中選取的五個城市，正是基於其經濟基礎、國際化程度和區域輻射力。「讓它們做先行先試的引領者，打好基礎後可以在全國起到推廣示範作用。」他認為，未來，隨着試點城市在服務水平、營商環境等方面持續突破，將有望在全國範圍內推廣、打造具全球影響力和本土特色的國際消費中心，既為提振消費注入活力，也為全球經濟發展貢獻新動能。

人工智能 商務部 簽證

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