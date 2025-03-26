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美制裁原油意在打擊中國？ 北京回批粗暴干涉委國內政

編譯盧思綸、陳韻涵／綜合報導

美國總統川普24日表示，將對所有進口委內瑞拉石油和天然氣的國家徵收25%關稅，新措施將在4月2日生效，料將再次打擊委內瑞拉原油最大買家中國。委內瑞拉表示嚴正拒絕這項關稅威脅，稱這是「霸道、不合法且出於絕望」的舉動。由於疊加關稅將打擊最大買家中國，北京當局也批評反對美國「長臂管轄」。

川普在社群媒體宣布已簽署行政命令，加強施壓委內瑞拉馬杜洛政權。川普發文說：「任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家，與我國進行任何貿易時，將強制支付25%關稅給美國。」他還說，委國向來「非常敵視」美國，「故意且不誠實地」把大量罪犯送往美國，這項關稅將疊加在現有關稅之上。

CNN指出，川普新規將再次打擊中國，因為中國是委內瑞拉原油最大買家之一。此前川普政府已對中國商品加徵20%關稅。

根據Lipow Oil Associates提供數據，委內瑞拉2024年每日生產92萬1千桶原油，其中35萬1千桶運往中國。美國雖制裁委國，每日仍接收22萬8千桶委國原油。美國能源情報署（EIA）指出，西班牙、印度、俄羅斯、新加坡和越南也進口委國原油。

委內瑞拉外交部長希爾在社群媒體表示，美國至今沒有能力，未來也無法阻止委內瑞拉。極限施壓的政策無論對委內瑞拉或全球都已經失敗。

委內瑞拉說，將向國際組織採取一切相關行動譴責美方措施。中國外交部發言人郭嘉昆25日在例行記者會上表示，美國長期濫用非法單邊制裁和所謂「長臂管轄」，粗暴干涉其他國家內政，中方堅決反對。郭嘉昆指出，「貿易戰、關稅戰沒有贏家，加徵關稅只會讓美國企業和消費者承受更大的損失。」

關稅 川普 石油

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