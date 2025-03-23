加速追索流失文物 人民日報：習上任後2156件國寶回歸

2023年10月，北京圓明園博物館展示七件自挪威卑爾根科德博物館及西挪威藝術博物館追索回國的圓明園流失石柱文物。這七件石柱文物原系圓明園建築構件，1860年英法聯軍劫掠後流失海外。（中新社）

當前許多國家都在加速追索因各種原因流失海外的文物。人民日報指出，「文物追索和返還，事關民族尊嚴、事關中華文脈，是全體中華兒女的願望。」中共 十八大以來，中國文物追索返還進入「快車道」。據中國國家文物局統計，十八大以來，已有51批次2,156件／套流失文物藝術品回歸中國。

人民日報23日在六版「流失海外的中國文物加速回歸—故土春風中，文物在訴說」專題報導中表示，「回首往昔，文物流失是中華兒女心中難以癒合的創傷。在國家積貧積弱的年代，由於戰爭、走私等多種原因，大量中國文物被迫遠離故土，漂泊海外」。

「遠古玉器、商周青銅、唐宋名畫、元明瓷器、珍本古籍……許多堪稱國寶級的珍貴文物變成國外博物館的『鎮館之寶』，令國人扼腕嘆息。」

文章稱，「文物追索工作始終牽動著黨和政府的心。我國不斷加強文物追索法治體系，國家文物局成立流失文物追索返還辦公室，各個部門形成聯動，為文物『回家』保駕護航。」

中國文物保護基金會會長劉玉珠說，「流失海外的中國文物是我國文化遺產的重要組成部分，其流散回歸歷程與國家治亂、民族興衰密切相關，寄托著中國人民深厚的歷史與文化情感。」

人民日報強調，「不管過去了多久，只要是非法盜取的中國文物，中國政府和中國人民都將堅定不移地追索。」報導指出，數據顯示，近5年「國寶回家」相關話題網路閱讀量超百億次，「90後」、「00後」成為關注主力。

報導稱，面對流失文物背景調查艱難、現狀複雜，國際法約束力弱、適用範圍有限等問題，中國在綜合運用外交斡旋、執法合作、協商談判等方式的同時，積極拓展民事訴訟、民間捐贈各種手段，形成政府與民間聯動、國內與國際互動的強大合力。