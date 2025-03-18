我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與川普為友後大逆轉 馬斯克X平台 估值重返440億

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

中國可重複使用火箭發動機 試車成功

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國中國航天科技集團，15日對旗下公司研製的可重複使用運載火箭，完成二子級動力系統試車。(新華網)
中國中國航天科技集團，15日對旗下公司研製的可重複使用運載火箭，完成二子級動力系統試車。(新華網)

中國在「可重複使用運載火箭發動機」技術取得新突破。陸媒《科技日報》18日報導，從中國航天科技集團六院獲悉，由中國航天科技集團商業火箭有限公司總研製的可重複使用運載火箭，於15日完成「二子級」動力系統試車，試驗圓滿成功。

報導指，該二子級動力系統試車，採用YF-102系列真空版YF-102V發動機，由陝西航天商業發動機有限公司（航天商發）總研製。試車任務中該款發動機表現完美，實現了發動機多次起動、多次點火、入口參數大範圍變化，以及長時間預冷適應能力的有效考核。

報導提到，YF-102V開式循環液氧煤油高空發動機，研製歷時2年半，應用於低成本中型運載火箭二子級，具備多次起動和雙向搖擺功能，具有性能高、推質比（推力與質量比）高、性價比高的優點，可提供低成本大規模進入空間的能力，兼具經濟性和可靠性雙重優勢。另外，目前該發動機已具備交付條件，預計今年將首次執行商業飛行任務。

報導稱，2022年12月，中國航天科技集團六院成立航天商發（商業發射）以來，快速研製出YF-102系列商業航天液體主發動機，已被多家商業航天公司用作其主力液體火箭一級和二級主發動機。同時，航天商發科研生產區（一期）項目有望於月底具備生產條件，項目建成後，年產量可達300台。

上一則

王石代言「總裁燕窩」價格曝光 網酸：不坑窮人

下一則

2024國際專利申請量 「華為申請6600件」全球第1 三星第2

延伸閱讀

NBA／史密斯「關鍵罰失」 助火箭完成對76人25分逆轉秀

NBA／史密斯「關鍵罰失」 助火箭完成對76人25分逆轉秀
阿利安6型火箭首趟商業任務成功 證明歐洲太空能力

阿利安6型火箭首趟商業任務成功 證明歐洲太空能力
中國多款可重複使用火箭 今年將首飛或試驗

中國多款可重複使用火箭 今年將首飛或試驗
「趕進度表功」 勇鷹催生者：新機出事 政客決策犧牲品

「趕進度表功」 勇鷹催生者：新機出事 政客決策犧牲品

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查