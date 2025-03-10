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建設「好房子」成為樓市新賽道 住建部宣示做好4件事

中國新聞組／北京10日電
中國住房和城鄉建設部部長在兩會上表示，堅決「穩住樓市」。（中新社）
中國住房和城鄉建設部部長在兩會上表示，堅決「穩住樓市」。（中新社）

中國於1980年開放住房商品化起，房地產業迅速膨脹。在2016年「房住不炒」的層層枷鎖下，「爛尾樓」問題湧現，並於2024年出現建商倒閉潮。為解決問題，今年全國兩會政府工作報告提出要「穩住樓市」，住房和城鄉建設部部長倪虹9日回答記者提問時表示，有關部門堅持長短結合、標本兼治，堅決「穩住樓市」，重點做好四件事。他還提到，建設「好房子」是房地產企業和建築企業轉型發展的新賽道。

大公報報導，今年政府工作報告提出，要「穩住樓市」，持續用力推動房地產市場止跌回穩。9日下午3時，人大會議舉行民生主題記者會，倪虹在回答提問時表示，從統計數據看，今年1、2月份以來，房地產市場保持了止跌回穩的積極勢頭。要鞏固政策「組合拳」效果，把降息、增貸、減稅等政策效應充分釋放出來，惠及更多的人民群眾，繼續打好保交房攻堅戰，加大白名單貸款投放力度，按照「應進盡進、應貸盡貸」要求，充分保障項目建設交付。同時，推進收購存量商品房，支持地方在收購主體、價格和用途方面充分行使自主權。

政府工作報告提出要完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。倪虹表示，近期正在組織編製「好房子」建設指南，也在修訂住宅項目規範，其中一項是把住宅的層高提高到不低於3米。

倪虹表示，當前房地產市場供求關係已經發生了重大變化，人民群眾的住房需求已經開始從「有沒有」轉向「好不好」，建設好房子關係到人民群眾的獲得感和幸福感，住房發展的目的歸根到底就是要適應人民群眾對高品質住房的需要來加快建設「好房子」。建設「好房子」是產業轉型發展的新賽道，以後的企業要想競爭，就是要拚新科技、高質量、好服務，誰能為群眾建設好、提供好服務，誰就有市場。

對於如何穩住樓市，倪虹提出了四方面的具體措施：

第一，鞏固政策「組合拳」的效果，把降息、增貸、減稅等政策效應充分釋放出來，並加大「白名單」貸款投放力度。

第二，是加力實施城中村和危舊房改造，將在去年新增100萬套的基礎上，繼續擴大改造規模。

第三，推進收購存量商品房，今年地方政府專項債安排4.4兆元人民幣（約6082億美元），其中一個使用方向，就是土地收儲和收購存量商品房。

第四，將改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性制度，加快構建房地產發展新模式，適應人民群眾高品質住房需要，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」，促進房地產市場平穩健康發展。

住建部表示要堅決「穩住樓市」；圖為上海市民在一樓盤售樓處瞭解房源信息。 ...
住建部表示要堅決「穩住樓市」；圖為上海市民在一樓盤售樓處瞭解房源信息。 （中新社）

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