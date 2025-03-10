中國高齡化加速 人均預期壽命79歲 又提高0.4歲

2024年中國人均預期壽命達79歲。圖為浙江雲和老年人玩「益智木玩」。（新華社）

在中國人口加速高齡化之下，中國國家衛健委主任雷海潮9日表示，據最新統計，2024年中國民眾的人均預期壽命已達79歲，較2023年提高0.4歲。而全球人均預期壽命逾75歲的國家，一般年增則為0.1至0.2歲。

中國第14屆全國人大第三次會議下午舉行民生主題記者會，雷海潮在會中作上述表示。

雷海潮說，根據最新統計快報，2024年中國居民的人均預期壽命已經達到79歲，比2023年提高0.4歲，更比2019年提高1.7歲，「是相當良好的改善速度」，且提前實現「十四五」規劃（2021至2025年）的目標要求。

他提到，全球各國人均預期壽命超過75歲後，一般來說每年平均僅能增加0.1至0.2歲，中國「這樣的成績取得是相當不容易的」。

雷海潮表示，與全球相較，中國的人均預期壽命在53個中高收入國家中排名第4；在G20國家中排名第10；在高收入國家中則高於21國。

他並說，中國31個省級行政區中，北京、天津、上海、山東、江蘇、浙江、廣東、海南等8個省區的人均預期壽命超過80歲，且各省區「健康水平差距在逐步縮小」，說明「健康公平性也得到改善」。未來中國居民預期壽命提高的潛力仍是明顯的、可期的。

雷海潮上述發言提到，中國人均預期壽命最近1年提高0.4歲，最近5年提高1.7歲，遠高於人均預期壽命超過75歲國家的每年0.1至0.2歲。然而，這一趨勢實際上也代表中國人口高齡化的現象正在加速。