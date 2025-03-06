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中企新能源汽車「出海」 加速駛進東盟

中國新聞組／北京6日電

上汽通用五菱汽車公司新能源汽車，從中國西南小城正加速駛向東盟(東協)。在廣西柳州市街道上，隨處可見各具特色的新能源汽車，成為街頭一道獨特的風景線。

中新社報導，柳州是中國新能源汽車滲透率最高城市。全國人大代表，上汽通用五菱汽車股份有限公司黨委書記、副總經理姚佐平深刻感受過去10年是中國新能源汽車產業的黃金10年。        

「10年前，中國新能源汽車年產銷量僅幾千輛，到2024年產銷量均超1200萬輛，連續多年位居全球第一。上汽通用五菱也從最初柳州模式的探索，成為中國新能源汽車名副其實的普及者。」姚佐平表示。上汽通用五菱在2024年交出新能源汽車銷量80萬輛、累計用戶突破240萬的成績單，並以低能耗、高安全性、高性價比和滿足用戶不同使用場景的便利性，成為城市通勤利器。

上汽通用五菱出口覆蓋中南美洲、中東、非洲、東南亞等104個國家和地區，2024年出口22.5萬台／套，其中新能源汽車出口41424台／套，同比增長72%。　

隨著新能源汽車「出海」速度不斷加快，東盟國家更成為主要市場。姚佐平認為，東盟國家新能源汽車市場仍處於起步階段，發展潛力巨大。廣西作為一帶一路有機銜接的重要門戶，汽車產業基礎良好，擁有整車製造企業和零部件配套企業，形成較為完整的產業鏈。

「中國品牌要積極推進新質生產力出海，以新質生產力提升國際競爭力。」姚佐平非常關心人工智慧技術（AI）的發展趨勢。他認為汽車產業迫切需要人工智慧引領產業革新。他提到，上汽通用五菱將科技創新和產業發展深度融合，為新能源汽車的長效發展與普及提供堅實動力，助力廣西打造國際新能源汽車產業重鎮。

人工智慧 東南亞 一帶一路

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