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中國全國政協主席王滬寧：團結海內外中華兒女

特派記者陳政錄、黃雅慧／綜合報導
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中國全國政協14屆三次會議4日開幕，政協常委會報告涉台內容縮減，中國全國政協主席王滬寧僅於回顧去年工作時提及舉辦第7屆兩岸基層治理論壇、第18屆河洛文化研討會；今年主要工作則提到，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

與會的中國全國台聯副會長楊毅周昨受訪表示，由於賴清德總統的「新兩國論」，台獨和反台獨鬥爭更尖銳，不排除有「驚濤駭浪」的時刻。

王滬寧4日在政協會議開幕式作政協常委會工作報告，在回顧2024年工作時，於第四點「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」中提到，舉辦第7屆兩岸基層治理論壇、第18屆河洛文化研討會。

在2025年主要工作中，王滬寧提及，愈是形勢複雜、任務繁重，愈需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固「全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結」。

去年政協常委會工作報告，王滬寧也僅在回顧2023年工作時，簡短提到涉台工作指出，圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。

賴清德

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