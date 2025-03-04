兩會登場／刺激消費、擴大內需將成首要任務

中國全國兩會召開，政協會前記者會先在人民大會堂登場。(記者陳政錄／攝影)

中國年度政治大戲─兩會 今登場，面臨美中貿易戰再起，許多分析指出，中國經濟和外部挑戰兩大主題，預料將貫穿今年兩會，外界關注當局如何因應，「經濟穩增長、美中關係、政治安全」。

綜合德國之聲、美國之音等媒體報導，中國當前面臨中美貿易緊張局勢升溫、內需放緩、通縮壓力、房地產業長期不振等不利因素，外界普遍預期，刺激消費和擴大內需將成為本次兩會政策議程的首要任務。許多分析師預測，中國將繼續把2025年的經濟成長目標定在「5%左右」，與過去兩年相同，並把預算赤字提高至4％，高於長期維持在3%左右的門檻。

證券野村中國首席經濟學家陸挺表示，中國政府可能希望用GDP成長5%左右的增長目標表明，不受川普 揚言對中國商品加徵關稅的威脅。

另一個備受關注的是中國年度通膨預期，不少分析判斷中國將把消費物價指數（CPI）成長目標下調至2%左右，這將是北京自2004年以來，首次把該目標降至3%以下，反映中國認知到長期以來的通縮壓力，並可能加大刺激需求力道。

外長記者會成重頭戲

除了經濟問題，在總理記者會取消之後，人大會期中的中國外交部長記者會，預料也將是今年兩會重頭戲之一，而美中關係顯然將是重中之重。

台北政治大學國關中心研究員宋國誠指出，外界或許有機會在兩會期間的各項議題中，解讀出中國將如何應對美中貿易爭端升級。但比起關稅問題，中國政府更擔憂的是川普政府是否可能會推動「聯俄抗中」。

另外，習近平 近年來持續清洗對解放軍內部，掃蕩貪腐問題。金融時報分析兩會代表名單、全國人大公告和中國官媒報導，發現軍事代表團縮減幅度高出其他省級、政府及行業部門的代表團。

報導稱，預計出席全國人大會議開幕的軍事代表團將有267人，比2023年任命的281人有所減少。這也顯現習近平對於中國共產黨內部「違紀行為」的整肅行動，對軍隊造成的損失比其他領域更為顯著。

台灣淡江大學中國軍事專家林穎佑表示，「軍事代表團人數減少不會對全國人大產生影響，但這無疑突顯習近平持續加強對軍隊的控制。」