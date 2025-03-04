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兩會觀察／南美、非媒搭車入場、優先提問 歐美記者被無視

本報記者陳政錄、黃雅慧
政協記者會上，歐美主流媒體罕見未被點名提問。圖為會後記者圍訪大會新聞發言人劉結一。（中通社）
政協記者會上，歐美主流媒體罕見未被點名提問。圖為會後記者圍訪大會新聞發言人劉結一。（中通社）

中國全國兩會（政協、人大會議）今起正式召開，昨按慣例由政協記者會打頭陣暖身，現場觀察，整場12個提問中，歐美國家的主流外媒罕見都未被點名，而是由南美、非洲媒體記者獲得寶貴的提問機會，顯示「全球南方」國家記者的聲量和參與度正在提升。這與近年國際地緣政治競爭下，北京加強與南方盟友關係的對外政策不謀而合。

據新華社先前發布，本次兩會共有3千名中外記者報名採訪，其中，港澳台記者和外國記者1千多名，報名數量比去年增加。

事實上，隨著「一帶一路」峰會、中非合作論壇等中主導的國際會議頻繁在北京舉辦，近年在中國的國際會議場合，來自「全球南方」國家記者面孔遽增已成為常態，其中不少是受邀專程前來參會，而非常駐中國採訪。

以昨日下午3時召開的政協記者會為例，開放進場前，中國本地媒體和境外駐陸媒體，提前於人民大會堂正門外排隊等待，以「占得先機」，但在接近下午2時左右，一輛滿載非洲、拉美臉孔記者的大巴士逕直駛入停車場，中途插入排隊人龍，取得入場優先權。會後，他們也在陸方涉外部門的安排下，統一離開。

對比南方國家記者的聲量和參與度提升，歐美國家主流外媒及日韓媒體的出鏡率正在減少，例如昨日政協記者會僅有的兩個外媒提問機會，分別交給巴西勞工電視台提問有關「經濟全球化」，及衣索比亞芳納廣播公司提問關於「政協對外交往」的問題。

2023年政協記者會上，外媒由美國國際市場新聞社、新加坡聯合早報、日本共同社代表提問，還安排港媒中評社提問兩岸問題；2024年，美國國際市場新聞社再次獲得提問機會，另一家提問的外媒則變成了巴基斯坦聯合通訊社。而近年的幾次記者會，台媒都未獲得提問機會。

見微知著，一場記者會的提問安排，也反映了當前北京對外政策的側重和走向。

全國兩會 新加坡 一帶一路

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