我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

滬深港股市被川普打趴 股民悲喊「要戰」、「錢還我」

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普再加碼10%對華關稅，中國滬深港股應聲重挫。圖為北京一名投資者坐在一個股票交易所內樹立的一張海報旁。（美聯社）
川普再加碼10%對華關稅，中國滬深港股應聲重挫。圖為北京一名投資者坐在一個股票交易所內樹立的一張海報旁。（美聯社）

美國總統川普宣布再加碼10%對華關稅，中國滬、深、港三大股市昨應聲重挫，美媒報導稱，不少中國股民一片哀號。相關話題昨並衝上了微博熱搜榜，大批網民留言批評川普，呼籲中國強力反擊，「爾要戰，那便戰」，也有留言被屏蔽。不過有分析人士稱，中國在反制上或缺乏足夠籌碼，即將召開的全國「兩會」即使釋出刺激經濟利好政策，恐也難有效提振市場信心。

據美國之音報導，川普2月27日宣布，繼2月初對中國商品加徵10%關稅後，將於3月4日起再疊加10%，使加徵幅度達到20%，以進一步向中國施壓。受此消息影響，中國主要股市昨開盤即一路滑坡，終場跌幅多達2％到4%。上證A股收在3320.90點，單日跌1.98%；深證成指單日跌幅2.89%；創業板跌3.82%，科創板跌4.22%，港股也慘跌3.28%，皆為近幾周的新低點。

另外，中國股民彌漫的悲觀氣氛也引發中國網民熱議，包括兩大搜索詞條「A股」和「川普宣布對華再加徵10%關稅」當天都一度衝上微博熱搜榜。其中，鳳凰網一則有關川普加徵關稅的新聞發帖吸引到超過3000人留言回應，但多數留言被屏蔽，僅保留有7則還可供瀏覽，惟大多是批評川普的反美立場。

例如，湖南網民「KYAITT」留言稱，「爾要戰，那便戰。有本事他可以加收100%關稅，但我們不怕，我們更不會倒下。他(川普)這是損人不利己」；山東網民「涵涵爸爸」呼籲中國反制：「你強任你強，清風拂山崗。(中國)對等回應就好」；另一位山東網民「了悟安辰」則直接向川普嗆聲說，「你直接別進口得了」。

對上證A股的跌勢，中國網民也一片哀號。浙江微博基金博主「喜歡玩基金的小瑜哥」當天發帖亮出他投入六支人工智能基金最新的負值報酬率，留言大喊：「我不玩了，把錢還我」；有網民問A股下跌和川普加徵關稅有關還是受其他因素影響，有網民語帶諷刺地笑問「不是為了3月4日起召開的兩會期間的上漲，打開空間嗎？」。

報導並引述專家指出，川普第一任期時已認清中國無意解決貿易失衡，因此祭出高關稅。在第二任期，他的對華貿易政策不太可能鬆動，甚至會持續加碼，直到中國「喊痛」。

另有分析人士稱，中國在反制上或缺乏足夠籌碼，即將召開的全國「兩會」即使釋出刺激經濟利好政策，恐也難有效提振市場信心。

川普 關稅 兩會

上一則

兩會前夕／習近平喊話「穩住樓市股市」 防外部衝擊

下一則

微軟、亞馬遜都放話：美晶片管制 將盟友推向中國懷抱

延伸閱讀

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
關稅打趴滬深港股 中國股民悲憤喊「要戰」

關稅打趴滬深港股 中國股民悲憤喊「要戰」
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬