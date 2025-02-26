水產、資源、旅遊…中海洋經濟夯 去年產值首度破10兆元

中國自然資源部24日在北京發布「2024年中國海洋經濟統計公報」，公報顯示，2024年，中國海洋經濟呈現強勁發展勢頭，經濟總量再上新台階，首次突破人民幣10萬億元，達105438億元，比前年增長5.9%，占中國國內生產總值的比重為7.8%。

中新社報導，自然資源部海洋戰略規畫與經濟司司長古嫵24日在北京舉行的新聞發布會上說，據初步核算，2024年，中國海洋生產總值達105438億元，較前年增長5.9%，拉動國民經濟增長0.4個百分點，呈現強勁發展勢頭。其中，海洋產業增加43733億元，海洋科研教育增加6653億元，海洋公共管理服務增加17209億元，帶動海洋相關產業增加37843億元。

從產業結構來看，海洋第一產業增加4885億元，第二產業增加37704億元，第三產業增加62849億元，分別占海洋生產總值的4.6%、35.8%和59.6%。2024年15個海洋產業增加43733億元，比前年增長7.5%。

公報顯示，2024年，中國海洋傳統產業平穩較快發展。海洋漁業現代化建設加快推進，海洋水產品穩產保供能力持續提高；海洋油氣資源保供能力持續增強；海洋旅遊業實現較快增長，海洋旅遊市場持續升溫，上海、天津、廣州、深圳等沿海城市旅遊熱度全年保持高位，多個沿海地 區旅遊收入增速超過10%，郵輪 旅遊躍上新台階。

同時，海洋新興產業不斷培育壯大。海洋工程裝備製造業持續回暖，新要素、新動能驅動產業轉型升級，裝備關鍵核心技術不斷突破，海洋電力業保持快速增長態勢，海水淡化與綜合利用業穩步增長。

公報顯示，海洋製造業增加值占海洋生產總值比重超過3成。海洋船舶工業方面，以修正總噸計的新承接海船訂單量、海船完工量和手持海船訂單量國際市場份額首次全部超過50%。

海上風電逐步進入規模化、集群化發展新階段，全年海上風電發電量同比增長近30%。亞洲首個工業級海上風電制氫示範項目在廣東珠海實現穩定產氫，中國首台超100千瓦氣動式海浪發電裝備「華清號」成功下水，兆瓦級潮流能發電機組「奮進號」累計並網發電量超450萬千瓦時。

根據自然資源部等6部門近日出台的「關於推動海洋能規模化利用的指導意見」，力爭到2030年，海洋能裝機規模達到40萬千瓦。

據公報，去年中國全國新增審批用海用島項目4123個、面積26.3萬公頃，涉及投資 額10726億元，同比分別增長70.0%、6.9%和12.3%，有效保障了海上油氣、風電等重大項目用海用島需求。