兩會倒數／中共應對內外「變局」是最大的焦點也是難點

中國一年一度的人大、政協「兩會 」倒數一周，各方開始發動預熱，中央層面最大的預熱行動，是「一號文件」放到此時發布，其他方面的預熱各有側重，今年兩會的焦點議題，開始全景式浮現。

所謂「一號文件」，即中共中央和國務院 聯名發出的文件，得到「一號」的稱呼，技術上是因其年度編號序列為第一份，引伸下去就有了最重視也最重要的文件。中共中央歷來將農業、農村、農民「三農」問題擺到重要政治位置，多年來「一號文件」以「三農」為題，正是其政治位置的體現，今年當然沒變。

但變了的是時間。「一號文件」的核心內容，通常來自「中央農村工作會議」，會議核心內容補充、梳理後形成最高規格文件下發，通常也就用一個月時間。今次「一號文件」延至2月下旬，一種可能是有重要內容補充，二是可能刻意放到接近兩會日期，來做預熱的第一炮。目前看來，兩個可能都有，因為「一號文件」首提「發展農業新質生產力」，更加突出地強調「堅決把牢糧食安全主動權」。

以「一號文件」預熱，突出農字號、糧字號的焦點，另一個預熱的焦點是經濟增長，雖然在中央經濟工作會議後就可預測，今年經濟和社會發展的預期目標中，最核心的GDP增長目標可能仍定為5%左右，但在兩個背景下，預期目標仍是兩會前後都要關注的焦點，這兩個背景，一是五年規劃背景，今年要完成第十四個五年規劃，要籌備第 十五個五年規劃，增長目標是規劃關鍵；二是國際背景，環球政治之變，影響著今年全球市場之變，也影響著中國經濟之變。

財經媒體預熱兩會，一上來就把焦點投射到目標上，又以專家觀點來發出努力爭取實現5%左右的增長的說法。另外一些值得留意的目標，也有有意思的說法，如通膨指標即CPI增速目標，專家說可考慮從過去多年的3%調整為2%，但應更具剛性；又如重要的就業 指標，是有專家預預計今年城鎮新增就業目標或設定為1,300萬人左右或以上，與去年略有不同。

經濟和社會發展的預期指標年年都是焦點，今年任務排位則成了新焦點。北京開兩會，主要文件是政府工作報告，報告中要提的主基調、大方針、大原則早在中央經濟工作會議上定下，各方更關注其要怎麼幹，也即報告中提的重點任務上。重點任務有個排序問題，排在第一的就是要全力以赴的第一要務，按最近國務院為政府工作報告做準備的會議內容看，中央經濟工作會議把擴內需、提振消費做為第一任務，是今年兩會也是今年中國經濟的焦點。

北京官媒在最新預熱造勢中，提出「擴大內需是戰略之舉，提振消費是重中之重」的說法，烘托這種說法，將提振消費推高到兩會焦點的，就是專門在此時公布，一年一度的春運40天，有90億人次在海陸空穿行，這種人員的巨額流動，當然也是財和物的大流動。

另外一個烘托，就是全力以赴的電影票房突破、快遞包裹攬投量突破，以及近期「國補」大行動升溫，也就是補貼消費者購買手機及電器，補貼額由人民幣500至2,000元不等。

要想知道官方的聚焦思路，可以參考「@國務院 我為政府工作報告提建議」活動，那是國務院網媒中國政府網，聯合多家平台推出的，活動定題16個，包括經濟金融、擴大內需、現代化產業體系、教育科技和人才、營商環境、對外開放、城鄉融合、區域戰略、綠色轉型、社會保障、就業、醫療健康、人口發展支持和服務、收入分配、提升行動效能、文化和體育。

焦點就是需要聚焦來破解的難點，3月北京兩會，最大的焦點和也是最大的難點，是「應對變局」四字，那變局的焦點，又主要是國際環境之變、中國經濟之變。