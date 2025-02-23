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從獲益者變貢獻者…中掀「開源革命」引領全球挖AI商機

記者黃雅慧／上海報導
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杭州六小龍之一的宇樹科技也帶來人形機器人展示，也是觀眾熱門參訪攤位之一。（記者黃雅慧／攝影）
杭州六小龍之一的宇樹科技也帶來人形機器人展示，也是觀眾熱門參訪攤位之一。（記者黃雅慧／攝影）

2025全球開發者先鋒大會（GDC2025）22日在上海開幕，DeepSeek、人形機器人與國產化適配成為展場關鍵詞，中國工業和信息化部副部長熊繼軍在開幕式上表示，目前中國開源參與者數量位居全球第二。業界更看好中國從獲益者成為開源社區的貢獻者，將在大模型時代引領全球掀起「開源革命」，挖掘AI新商機。

由上海經信委等單位舉辦的2025年全球開發者先鋒大會在新落成的上海西岸大劇院盛大開幕，AI產業、數字人、機器人、AI眼鏡等企業皆有展出，且幾乎圍繞DeepSeek大模型進行開發與客戶服務。

比如在算力部署上，多家廠商宣傳基本基於DeepSeek做服務推廣，上海一家從事部署算力與硬體一體化、主要服務企業解決方案的新創企業稱，「去年服務的客戶多是阿里通義千問大模型，但自從DeepSeek發布後，接到的訂單需求幾乎都是DeepSeek，客戶打算看看DeepSeek效果如何，再打算要不要換別的」。

綜合北京日報、澎湃新聞、香港文匯報等媒體報導，一批中國國內外頭部AI企業將在大會期間發布重磅技術與解決方案，涵蓋智能開發工具、多模態大模型、企業級服務以及開源生態等多個領域。其中，階躍星辰創始人、首席執行官姜大昕在22日開幕大會上透露，將在3月開源「圖生視頻」模型。

香港科技大學校董會主席沈向洋表示，中國已經從獲益者變成開源社區的貢獻者，他相信未來愈來愈多的大模型開源可以為行業發展帶來更多機會，而中國團隊將引領開源潮流。

杭州六小龍之一的機器人公司雲深處也參展，會場可見雲深處的機器狗到處行走，並與觀眾...
杭州六小龍之一的機器人公司雲深處也參展，會場可見雲深處的機器狗到處行走，並與觀眾互動。（記者黃雅慧／攝影）
2025年全球開發者先鋒大會（GDC2025）上展示機器人踢足球，同時也模擬將傷...
2025年全球開發者先鋒大會（GDC2025）上展示機器人踢足球，同時也模擬將傷病機器人以擔架下場，演示富趣味性。（記者黃雅慧／攝影）

上海市經信委表示，上海正積極推動大模型、元宇宙、機器人在各行業場景的深度應用，本次全球開發者先鋒大會致力於為基礎模型、垂類模型、要素資源、應用場景等各方夥伴拓寬溝通渠道，形成更豐富更穩健的鏈接。

2025年全球開發者先鋒大會展期自21日至23日，大會分成兩大塊展區，分別是徐匯西岸藝術中心與漕河涇會議中心，大會以「模塑全球 無限可能」為主題，定位為「社區的社區」，活動內容包含互動體驗、工作坊、開放麥、Demo Day、AIGC賽事等活動，探索大模型產業化解決方案。

數據顯示，2024年上海AI產業規模突破人民幣4500億元（約624億美元）。另外，截至2024年年底，上海已有約60款大模型通過相關部門備案，數量位居中國第二。

DeepSeek AI

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