談判起手式？何立峰通話美財長 環時：關係穩下來美也獲益

中國國務院 副總理何立峰21日與美國財政部部長貝森特視頻通話，美媒引分析認為這意味著美國正逐漸拉開中美貿易談判的序幕。中國官媒環球時報發表社評喊話美方，華盛頓一些人幻想的「美國在美中經貿戰中大獲全勝而不付出任何代價」在現實中並不存在；讓中美關係穩下來，也是美國利益所在；只要美方能端正對華認知，中美關係好起來是完全可以期待的。

在何立峰和貝森特通話後，環球時報今天凌晨對此發表社評指出，何立峰與貝森特舉行視頻通話，雙方圍繞落實中美元首通話共識，這是近期中美在經貿領域的又一互動，雙方均認同中美經貿關係的重要性。美國新政府上台已有月餘，國際輿論總體認為中美關係度過一個相對溫和與謹慎的開局，但從各種複雜信號中，不難看出華盛頓對中國以及中美關係的矛盾心態。

一方面，美方延續對華遏制打壓、通過渲染「中國威脅論」推動對華博弈的老套做法。另一方面，相關信息又恰恰證明穩定的中美經貿關係對美國的重要性。紐約時報近日報導稱「川普 希望與中國達成更大、更好的貿易協議」，顯示美方很需要從穩定的中美經貿關係中獲益，這種糾結折射美國「既想打壓中國、又不想傷及自身」的戰略焦慮。

值得強調的是，無論華盛頓內部對華有何複雜考量，與中國對抗不會是好的選擇。貿易戰、關稅 戰沒有贏家，不僅僅是中方對美國的勸告，更是一個不爭的事實。一個穩定的中美關係是雙方的共同需求，只要美方能夠端正對華認知，在廣闊共同利益的基礎上與中方相向而行，中美關係穩下去、好起來是完全可以期待的。

另據自由亞洲電台報導，貝森特和何立峰此次通話似乎為中美貿易關係發展展現了新的可能。華盛頓民間機構「信息與戰略研究所」所長李恒青分析認為，這次通話就相當於是這一屆美國政府對華展開貿易談判的起手式。何立峰談到關稅問題，這是目前中國最為關心的問題，因為關稅加徵會迫使國際產業鏈重構，加速在華外企出走，對中國形成很大的威脅。

不過報導引述美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系系主任葉耀元表示，美國至少從川普第一屆政府開始到現在都沒有改變的，是他希望中國公平地開放市場，但這是中國給不出來的東西；所以他認為即使談判發生，也未必會有真正的協議。