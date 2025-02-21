武漢病毒研究所再發現新冠狀病毒 類似COVID-19、宿主範圍更廣

圖為男子經過病毒示意圖看板前。(路透)

最新研究顯示，中國科學院武漢病毒研究所 冠狀病毒專家石正麗 最近在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，入侵細胞的途徑與COVID-19新冠病毒相同。

南華早報報導，武漢病毒研究所、廣州科學院和廣州實驗室近日在《細胞》期刊發表一項新研究發現，研究人員在蝙蝠身上找到新冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2。

研究報告指出，HKU5-CoV-2含有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的ACE2蛋白質接收體結合來感染細胞，途徑與COVID-19的SARS-CoV-2病毒相同。

HKU5-CoV-2在試管模擬進入人類腸道和呼吸道模型的實驗中，均顯示可讓ACE2受到高程度感染。研究顯示，新病毒比原始毒株有更強的結合能力，宿主範圍更廣，但研究人員強調新病毒的效力明顯低於新冠病毒，不應誇大該病毒對人類的風險。

此外，新病毒目前只是在實驗室中發現，尚未在人體中檢測 到。研究人員亦發現針對新病毒的單株抗體和抗病毒藥物。

據報導，這項研究由有「蝙蝠女」之稱的中國冠狀病毒專家石正麗領導。武漢在2019年爆發新冠疫情後，石正麗一度受訪表示，她曾懷疑COVID-19病毒是從她的實驗室流出，但後來澄清發現事實並非如此。