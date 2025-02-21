中「穩外資」恐難奏效？分析：敵視政策 才是出走主因

一名工人走過北京一處建築工地的宣傳標語。(路透)

中國今年1月利用外資975.9億元（人民幣，下同），創2021年以來同期最差，中央急出手「穩外資」，不過被部分國外學者和媒體看衰。有學者指出，中國試圖掩蓋其敵視外資的政策，才是真正導致外資撤走主因，但中國仍拿「外部環境」當藉口；再加上美中貿易戰 升級、營商環境惡化、國安審查趨嚴等影響下，外資回流前景依舊黯淡，「穩外資」行動恐難奏效 。

據自由亞洲電台報導，中國商務部 和發改委推出「穩外資行動方案」之際，恰逢實際利用外資額在1月份跌至同比4年來的最低水平。中國經濟在面對貿易戰和市場信心不足的背景下，「穩外資」方案能否奏效令人擔憂。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激20日在北京就此表示，外資表現比去年全年降幅收窄，與發達國家經濟增長動力不足等因素有關，而這又源自當前全球跨境投資 低迷，中國面臨外部環境依然嚴峻複雜，地緣政治衝突加劇，單邊主義、保護主義明顯上升，「這一情況對我們吸引外資產生的影響不可低估」。

不過報導引述美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田認為，中國官方稱外資表現收窄原因只是在找藉口，試圖掩蓋中共敵視外資政策才是真正導致外資撤走主因。尤其中共可以用國家安全作為理由，肆意打壓和壓制民企、私企、外企，還要在公司裡建立共產黨支部、進入董事會，這種社會環境不適合外商繼續存在，「外資撤離趨勢基本上不可阻擋，也不會逆轉」。

另據美國之音報導，盡管中國政府已推出「穩外資」行動方案，試圖挽留外資，但在美中貿易戰升級、營商環境惡化、國安審查趨嚴等因素影響下，外資回流前景依舊黯淡。

報導引述多位受訪的分析人士表示，除了政策和經濟環境的挑戰，中國本土企業在家電、汽車等多個領域成功實現「進口替代」，進一步擠壓外資在中國市場的生存空間。此外，中國政府還會在貸款、政策等各方面，給予本土企業更多優待，讓外資覺得在中國的日子並不好過。

除了外資撤離，中國企業也在加速向海外轉移資金。彭博資訊數據顯示，2024年中國企業向海外投資1730億美元。旅美經濟學者蔡慎坤分析，這似意味著中國企業已在為川普可能重啟的關稅戰做準備，尤其是中低端產業早已轉往東南亞、南美洲或非洲設廠，以規避美國貿易制裁。

不過，也有部分分析人士認為，外資撤離的「危機」被誇大，並指中國仍是全球第二大經濟體，部分外資企業仍然看好中國市場的長期潛力。