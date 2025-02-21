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批美操作「對等關稅」 中商務部：揮關稅大棒搞脅迫

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國商務部發言人何亞東20日在例行新聞發布會上表示，美方認為自己在國際貿易中吃了虧，要通過所謂「對等關稅」提高對所有貿易夥伴的關稅。（取材自中國網）
中國商務部發言人何亞東20日在例行新聞發布會上表示，美方認為自己在國際貿易中吃了虧，要通過所謂「對等關稅」提高對所有貿易夥伴的關稅。（取材自中國網）

美國總統川普透露，有可能與中國達成新的貿易協議。對此，中國外交部發言人郭嘉昆20日表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，雙方應透過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切。中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的正當權益。

美國本月4日起已對中國進口商品加徵10%關稅。「華爾街日報」當時引述知情人士稱，北京當局初步的建議將恢復與川普第一屆政府簽署而未完成的第一階段貿易協議。

川普還表示希望中國國家主席習近平訪美，但未給出明確時間，並稱將會和北京當局討論TikTok相關事宜。

郭嘉昆昨回應指出，中國的對美政策是一貫的、明確的，願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方一道，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。希望美方認真落實兩國元首通話達成的重要共識，同中方相向而行。

外交部和商務部發言人昨天均在例行記者會上回應，呼籲應透過平等磋商的方式解決問題。

商務部另一位發言人何亞東昨天也表示，美方認為自己在國際貿易中吃了虧，要通過所謂的「對等關稅」提高對所有貿易夥伴的關稅。這種做法既有違世貿組織規則，也無視多邊貿易體制過去近80年談判達成的利益平衡結果，以及美國長期以來從國際貿易中獲得大量利益的事實，是典型的單邊主義、保護主義。

何亞東稱，美方提出的「對等關稅」做法一旦落地，必然嚴重破壞以最惠國待遇等規則為基礎的多邊貿易體制，對全球供應鏈造成衝擊，也給正常的國際經貿活動帶來巨大的不確定性，很多國家明確表示反對。敦促美方不要動輒揮舞「關稅大棒」，把關稅作為工具，四處搞脅迫。

關稅 川普 貿易協議

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