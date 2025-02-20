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王文濤會晤日企 促共同對抗保護主義、美關稅政策

記者潘維庭／綜合報導
中國商務部長王文濤與日本經濟代表團會談，稱中日應攜手對抗美關稅政策。（取材自國新網）
中國商務部長王文濤與日本經濟代表團會談，稱中日應攜手對抗美關稅政策。（取材自國新網）

正在北京訪問的日本經濟界代表團，17日與中國國務院副總理何立峰會面後，18日與中國商務部長王文濤會談。日媒共同社稱，會上王文濤認為中國和日本有必要攜手，對抗頻繁採用關稅政策的美國川普政府。中國商務部表示，王文濤喊話「反對保護主義和單邊主義」。

共同社報導，會談中王文濤除喊話攜手對抗川普政府，還表示日本受到美方壓力，實施半導體相關的對中方出口管制，對日方採取措施表示關切。王文濤還認為，美國關稅問題應遵循規則解決。至於會中，日方向中方提出的內容，包含應完善面向外資企業的公平公正的營商環境、克制稀有金屬等出口限制，還表達對修改後「反間諜法」的擔憂。

本次訪團包含日本經濟團體聯合會會長、住友化學董事長十倉雅和、日本商工會議所主席、三菱商事顧問小林健，以及日中經濟協會會長、日本製鐵顧問進藤孝生等人。

日媒也披露訪團在北京與中國工信部官員交換意見。十倉雅和就中國對數據跨境流動的規定表達擔憂，稱「過度限制會嚴重阻礙商務活動」，要求加以改善。中國官員則批評一部分人主張供應鏈脫鉤，對全球經濟秩序造成負面影響。

日本 商務部 川普

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