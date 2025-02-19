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最近不到3米…解放軍機與菲巡邏機南海空中對峙30分鐘

編譯周辰陽／綜合報導
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菲律賓巡邏機18日在南海飛行時，一架解放軍直升機飛到僅有三米內的距離試圖驅離，兩架飛機在空中對峙30分鐘。（美聯社）
菲律賓巡邏機18日在南海飛行時，一架解放軍直升機飛到僅有三米內的距離試圖驅離，兩架飛機在空中對峙30分鐘。（美聯社）

美聯社18日報導，一架解放軍海軍直升機在南海一處爭議海域，飛到距離菲律賓一架巡邏機三米（meter）內，促使菲方飛行員用無線電警告，「你們飛得太近了，你們非常危險」。

這架解放軍直升機試圖驅逐一架菲律賓漁業及水產資源局（BAFR）的塞斯納凱旋式螺旋槳飛機，將其趕出中方宣稱擁有的黃岩島（菲律賓稱帕納塔格礁）上方領空，美聯社記者和機上其他受邀外媒目睹了30分鐘的緊張對峙。

當時天氣多雲，菲方飛機繼續低空圍繞民主礁巡邏，解放軍直升機則在上方近距離盤旋，或是飛到左側。菲方飛行員一度透過無線電告知解放軍直升機，「你們飛得太近了，你們非常危險，危及我方機組員和乘客生命」，「保持距離，並將你方飛行器遠離我們，你們正違反聯邦航空總署（FAA）和國際民航組織（ICAO）制定的安全標準」。

美聯社指出，菲方飛行員是指FAA和ICAO為防止空難而要求的飛機之間標準距離；沒有跡象表明菲方飛機必須改變計畫航道和高度以避免相撞。

菲律賓海岸防衛隊和漁業局發出聲明表示，「儘管中國侵略性升級行動」，他們仍然「致力維護我方在西菲律賓海（即南海）主權、主權權利和海洋管轄權」。

南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，菲律賓一架「C-208」型機2月18日未經中國政府允許，「非法」闖入中國黃岩島領空，還「顛倒非黑白，散布假敘事」，解放軍「依法依規」追蹤監視、警告驅離。

菲律賓巡邏機18日在南海飛行時，一架解放軍直升機飛到僅有三米內的距離試圖驅離，兩...
菲律賓巡邏機18日在南海飛行時，一架解放軍直升機飛到僅有三米內的距離試圖驅離，兩架飛機在空中對峙30分鐘。（美聯社）
菲律賓巡邏機18日在南海飛行時，一架解放軍直升機飛到僅有三米內的距離試圖驅離，兩...
菲律賓巡邏機18日在南海飛行時，一架解放軍直升機飛到僅有三米內的距離試圖驅離，兩架飛機在空中對峙30分鐘。（美聯社）

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