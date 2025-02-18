新聞評論／中國經濟熱詞：坐收川普紅利、迎國運重來

2025開年一個半月，美國把自己和全球攪得一團亂。中國卻一掃數月抑鬱，一因有了「國運重來」之說，一是有了坐收「川普 紅利」之說。在這些說法之外，有三個熱詞值得關注，即「戰略窗口期」、「兩個五」、「第一生產力」，讀懂這些熱詞，或有助把握今年中國經濟大致走向。

首先看兩個最熱鬧的說法，首先是「國運重來」之說，這來自中國近期兩大熱點，即人工智能DeepSeek 、動畫電影哪吒2，這兩個熱點前者被認定掀翻了矽谷的桌子，令中國的「國運」掉頭而來；後者不僅創下中國電影票房奇蹟，近期還首進全球電影票房前列榜單，又是「國運」迎面而來。

「國運重來」之說，跟近年中國經濟滑落、社會層面憂心忡忡相關，所以有人認為DeepSeek和哪吒2是一種象徵，象徵著頹風一掃，紅日重升，國運再來。

這時另一熱鬧為之加深說服力，那就是「川普紅利」。川普重返白宮 ，本來中南海都有些擔心，民間更一片嘆息，誰料民間叫的「川建國」加上那位「小迷弟」，自亂陣腳，露了大怯，其關稅等招數殺不敵一千，但肯定自損八百，還為中國送上與歐洲等諸國修好等系列「紅利」但學者想得深一些，所以經濟界新熱詞是「戰略窗口期」。

多位學者都有用此詞，最新引來關注的是西京研究院院長趙建。趙建去年被評為「十大年度影響力經濟學家」，他最新面對世界亂局，提出「三大百年周期」之說，認定川普的國家主義和孤立主義勢必會造成世界範圍內公共品的匱乏和供給不足，從而引發全球性的治理危機。但相信在一個生態系統裡突然出現「變異」的物種，肯定是環境和土壤出了問題，而個別物種的特殊現象倒是顯得不那麼重要了。

在這個基礎上，趙建從周期模型看，說今天是戰爭—和平周期、技術康波周期和政治制度周期三大百年周期拐點的疊加窗口期。他有篇文章拆解這三大百年周期，特別是提到科技周期往往與戰爭周期緊密聯繫，因為科技史上幾乎所有的重大創新和重大發明，都來自於生死攸關的戰爭。又將川普出現，定義為全球性的政治衰退，而政治的衰退往往與戰爭緊密相連，也就是政治強人有透過發動戰爭強化自身權力清除異己的強烈意願。因為一個國家一旦進入戰爭狀態，一般來說就不需要再選舉。但無論是川普還是普京，都不過是這三大周期裡過渡性的強人。

趙建避談了中國與這亂世的關係，但自問自答在這個大亂之世，投資者應該怎麼布局？「右手AI，左手黃金」，將是一個長期的基本配置。

再看所謂「兩個五」，說的是中國經濟界乃至社會都關注的兩個以五為數的概念，一是中國經濟增長的百分之五，一是五年規劃。兩個都與中國經濟和社會發展的核心目標相關。一是各方特別關注，今年中國經濟增長如何定目標；二是今年是中國第十四個五年規劃完成之年，又是第十五個五年規劃籌劃之年，兩個五就串到一起來關心了。

按照目前傳出的說法，大目標是已經濟定下了，即今年經濟增長仍定在百分之五左右。而明年開始的未來五年，因為有一個更大的戰略目標，即到2035年要基本實現現代化的目標，是人均國內生產總值GDP要達到中等發達國家水平，那意味著明年起未來五年均經濟增長，至少要達到4.73%，也即經濟增速要保證5%。這樣一來，大致經濟政策走向就明確了。

最後一個熱詞「第一生產力」，其實是個老詞，來源於鄧小平。這回成了熱詞，跟前面「國運」說的鼓舞有關，也就說有認為DeepSeek和哪吒2都跟新科技有關，也解決了兩大問題，一是美國科技封鎖，一是中國內需不振，都可以化解，而近期一批初創公司嶄露頭角，被認定不僅是中國科技的進步，也是中國經濟和社會的進步。於是傳說，中央科技委將再度確認科技是「第一生產力」，一系列重大政策將隨之作出調整，影響中國經濟的運行模式，產業升級、科技創新將成地方的主攻方向，重製造將轉向重創新，還有熱盼中國會由「製造大國」走向「科技強國」。