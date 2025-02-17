王毅會見烏克蘭外長 盼各方都能接受和平協議

中國外交部長王毅（右）15日在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長西比哈。（新華社）

中國外長王毅 15日會見烏克蘭 外長西比哈時談及俄烏戰爭，王毅說中方期望達成公平、持久、有約束力、所有當事人都接受的和平協議。

王毅在德國慕尼黑安全會議場邊應約和西比哈會談。王毅提到近年來中國一直是烏克蘭最大貿易夥伴；中方視烏克蘭為朋友和夥伴，始終從長遠角度看待並推進中烏關係，他並希望烏方繼續確保中國在烏機構和人員安全。

王毅還說，事實和情勢發展又一次證明，中國國家主席習近平提出的「四個應該」及「三點思考」等原則主張既客觀公正又理性務實，中方將繼續以此為遵循。

王毅強調，中方支持一切致力和平的努力。由中方與全球南方國家發起的「和平之友」小組，將繼續匯聚勸和促談的共識。

西比哈15日則在社群媒體Ｘ寫道，他與烏克蘭總統澤倫斯基 幕僚長葉爾馬克當天跟王毅會面，重申烏中尊重領土完整，並討論雙邊關係及貿易發展。

另外，王毅15日與捷克外長利帕夫斯基會晤時點出台灣問題，要求捷克尊重中方核心利益。根據中國外交部新聞稿，利帕夫斯基表示捷克政府奉行一個中國政策、不支持台獨，願同中方發展良好政治關係。

捷克通訊社報導，利帕夫斯基向王毅表達捷克與台灣發展經濟、文化、科技聯繫的傳統立場。報導說，捷克與中國大陸的關係因捷克與台灣的聯繫及中國大陸對烏克蘭衝突立場處於緊張狀態，但與大多數國家一樣，堅持一個中國政策。