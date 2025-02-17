我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

王毅會見烏克蘭外長 盼各方都能接受和平協議

記者陳宥菘、編譯茅毅／綜合報導
中國外交部長王毅（右）15日在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長西比哈。（新華社）
中國外交部長王毅（右）15日在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長西比哈。（新華社）

中國外長王毅15日會見烏克蘭外長西比哈時談及俄烏戰爭，王毅說中方期望達成公平、持久、有約束力、所有當事人都接受的和平協議。

王毅在德國慕尼黑安全會議場邊應約和西比哈會談。王毅提到近年來中國一直是烏克蘭最大貿易夥伴；中方視烏克蘭為朋友和夥伴，始終從長遠角度看待並推進中烏關係，他並希望烏方繼續確保中國在烏機構和人員安全。

王毅還說，事實和情勢發展又一次證明，中國國家主席習近平提出的「四個應該」及「三點思考」等原則主張既客觀公正又理性務實，中方將繼續以此為遵循。

王毅強調，中方支持一切致力和平的努力。由中方與全球南方國家發起的「和平之友」小組，將繼續匯聚勸和促談的共識。

西比哈15日則在社群媒體Ｘ寫道，他與烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克當天跟王毅會面，重申烏中尊重領土完整，並討論雙邊關係及貿易發展。

另外，王毅15日與捷克外長利帕夫斯基會晤時點出台灣問題，要求捷克尊重中方核心利益。根據中國外交部新聞稿，利帕夫斯基表示捷克政府奉行一個中國政策、不支持台獨，願同中方發展良好政治關係。

捷克通訊社報導，利帕夫斯基向王毅表達捷克與台灣發展經濟、文化、科技聯繫的傳統立場。報導說，捷克與中國大陸的關係因捷克與台灣的聯繫及中國大陸對烏克蘭衝突立場處於緊張狀態，但與大多數國家一樣，堅持一個中國政策。

王毅 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

香港劏房改裝簡樸房 寬限期擬延長至3年

下一則

16場不同規模演練順利 香港啟德體育園準備迎賓

延伸閱讀

談及電動車加稅 王毅喊話德總理：為解決經貿磨擦發揮作用

談及電動車加稅 王毅喊話德總理：為解決經貿磨擦發揮作用
俄烏終戰？王毅晤烏克蘭外長：希望達成公平的和平協議

俄烏終戰？王毅晤烏克蘭外長：希望達成公平的和平協議
蕭茲會王毅 談及電動車關稅盼盡快解決經貿摩擦

蕭茲會王毅 談及電動車關稅盼盡快解決經貿摩擦
王毅諷美毀約退群 讓歐洲感寒意 嗆美執意打壓中奉陪到底

王毅諷美毀約退群 讓歐洲感寒意 嗆美執意打壓中奉陪到底

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

2025-02-11 05:30

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉