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美國投資AI金額輾壓中國 多了整整10餘倍

記者黃雅慧／綜合報導

數據分析公司Dealroom發布最新報告顯示，美國依舊是2024年全球AI投資的主要力量，AI新創企業融資占全球的74%，達808億美元，占美國風險投資總額的42%。中國AI新創DeepSeek大模型雖震撼全球，且中國AI投資排名第二，投資額僅76億美元，按單一國家算位列第二位。美中雙方投資總額差距達到十倍以上。

報告指出，2024年全球AI領域投資呈現爆發式增長，AI新創企業共籌集1100億美元資金，較上一年猛增62%，創歷史新高。但其他科技領域的風險投資年減12%。

Dealroom創始人Yoram Wijngaarde稱，「AI對投資領域的影響，無論是在活動規模還是資金價值上，都達到了前所未有的水平。這是迄今為止我們見證過的最大規模的投資浪潮，其他任何領域都無法與之比肩。」

其中，生成式AI成為2024年AI投資增長的最大驅動力，全球生成式AI風險投資達到474億美元。生成式AI的平均融資規模增長迅速，超過傳統AI和其他科技領域。

從區域來看，歐盟AI投資總額128億美元。英國、法國、加拿大、德國與沙烏地阿拉伯投資總額分別為43億、27億、23億、21億與17億美元。

報告稱，中國擁有龐大市場需求、豐富的數據資源以及持續加大的研發投入，吸引大量資本的湧入。中國眾多AI企業在自然語言處理、計算機視覺、智能機器人等領域取得了顯著進展，技術創新能力不斷提升，推動了AI產業的發展。比如字節跳動、騰訊、百度等科技巨頭以及智譜AI、DeepSeek等紛紛布局AI領域，加大研發投入，推出了一系列具有競爭力的AI產品和服務。

證券日報引述IT橘子數據顯示，截至1月23日，中國年內AI領域共發生投融資案件57起，金額共計人民幣41.05億元（約5.61億美元）。前述投融資案件中，過半數與「人工智慧+」相關，比如智慧運載工具、智慧城市、智慧醫療等。顯示中國AI多數投資仍在應用層面。

AI 投資 融資

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