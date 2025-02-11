中抗美出招 新春首團30企業「西遊」轉戰中東、中亞等

義烏對美國加稅不以為然，稱不缺訂單，圖為義烏新春開市，舉辦的舞龍表演 。(新華社)

美中貿易戰升溫，中方除對美部分商品加徵10%至15%的關稅 反制，中國貿促會更率領30多家中企前往哈薩克，深入雙方產業鏈合作，藉由「西遊」突破美方打壓。有「小商品外貿之都」稱號的義烏，也對美國加稅不以為然，稱不缺訂單，衝擊不大，更稱「能否找到合適的國家來取代我們，是美國自己的問題」。

中國貿促會10日帶領30多家企業組成的代表團出國尋找商機。(視頻截圖)

綜合觀察者網、香港文匯報等媒體報導，中國企業家「新春出海首團」向西尋找商機，由中國貿促會長任鴻斌率領包括金融、機械製造等30多家企業展開「西遊」，其中三分之一來自能源領域，在此次代表團中占比最高，凸顯中國在能源安全戰略上的深思熟慮。

首團抵達哈薩克後展開為期四天的經貿交流活動，簽署油氣貿易等務實合作文件。之後貿促會還將帶著中企前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」稱，中方簽新單展現面對關稅問題「寸步不讓」，並強調中國在美國打壓下，仍連七年位居全球第一大商品出口國，出口市場愈來愈多元，說明「中國需要世界，世界也需要中國」。

「清華金融評論」編委、中國工商聯執委胡定分析，「為應對美國關稅戰，中國企業正在經歷一次供應鏈的整合。」他認為，企業應積極尋求新的合作機會和市場開拓路徑，以應對市場不確定性及成本增加的挑戰。

而有「世界小商品外貿之都」之稱的義烏，則對美國加徵關稅不以為意。路透報導，一家銷售服裝、水瓶等日用品的企業表示，在美國選前就已經預測川普會掌權，「早就做好準備」。另有業者表示，就算美國把關稅提高到50%，也不會造成任何影響，義烏供應商不缺訂單，公司可以透過降低利潤或調整成本來應對，額外成本將轉嫁給終端市場消費者，「對美國來說，能否找到合適的國家來取代我們(中國商品)，是他們自己需要考慮的問題」。

而中國對美國部分商品加徵10%至15%關稅，恐影響美國40萬至70萬個工作機會，其中近三分之二來自支持川普的選區。