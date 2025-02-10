今年習普首會 習近平5月赴莫斯科出席「勝利日」活動

中國國家主席習近平（右）和俄羅斯總統普亭將於5月會談。（美聯社）

據俄羅斯 衛星通訊社報導，俄羅斯駐陸大使伊戈爾·莫爾古洛夫接受「俄羅斯24」電視台採訪時表示，中國國家主席習近平 已接受邀請，將出席5月9日在莫斯科舉行的紀念衛國戰爭勝利80周年的活動。據他表示，中方領導人也邀請俄羅斯總統普亭 訪問北京，出席9月初在中國舉行的二戰結束紀念日活動。

5月9日是俄羅斯為紀念戰勝納粹德國而設立的節日，今年正值二戰結束80周年，克里姆林宮在去年12月表示，已經向多個國家發出邀請，出席今年的勝利日慶祝活動。

2月5日，巴勒斯坦駐俄羅斯大使阿卜杜勒哈菲茲∙諾法爾表示，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）計劃參加5月9日在紅場舉行的閱兵式。前一日，伊朗駐俄大使卡澤姆∙賈拉利也確認會出席這場活動。

2024年10月，普亭曾表示，獨聯體國家計畫共同慶祝偉大「衛國戰爭勝利80周年」。他指，2025年在獨聯體國家將被定為反對納粹主義的和平與團結之年，先前他也曾呼籲維護衛國戰爭勝利成果的歷史真相。

去年底莫爾古洛夫提到習近平今年可能訪俄一事，稱涉及具體的雙邊活動，相關計畫積極制訂中。

習近平對上一次正式訪問俄羅斯是在2023年3月；普亭則在去年5月訪問中國；去年10月習、普也在喀山（Kazan）金磚峰會雙邊會晤。