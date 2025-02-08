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泰國迎中客 部長接機、中文服務 還端出專屬特價商品

中國新聞組／北京8日電
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實地探訪春節泰國遊：部長接機、專屬特價商品、中文服務吸引中國遊客。（取材自第一財經）
實地探訪春節泰國遊：部長接機、專屬特價商品、中文服務吸引中國遊客。（取材自第一財經）

泰國電詐猖獗重創當地旅遊業，泰國總理貝東塔還為此訪中信心喊話；據悉，泰國為了搶救旅遊業，在春節期間，特別以部長接機、專屬特價商品、中文服務吸引中國遊客，部分遊客表示「體驗感還是可以」。

第一財經報導，今年春節，泰國航空一架載著301名遊客的航班在泰國曼谷降落，其中有261人是來自中國的遊客。下機後，泰國旅遊與體育部部長、泰國國家旅遊局局長等接機，並給每名中國遊客送上新年禮物，現場還安排中國特色的舞獅表演。

報導指出，在曼谷素萬那普國際機場都專門做了春節裝飾，用中文寫著「春節快樂」，一些酒店的工作人員特意穿上紅色中式旗袍接待中國客人。不少曼谷的大型商場，很多商鋪設置中文標識，還有特意為中國遊客設的優惠購物。還有部分商家免費為中國遊客送上糯米飯，請中國遊客在社交平台上分享自己的曼谷旅行體驗。有遊客表示，「目前來看，體驗感還是可以的，尤其是這次有很多針對中國遊客的優惠，購物是比較划算的。」

據報導，雖然春節前的詐團風波，讓部分遊客在節前退泰國遊行程，也有照舊出行的遊客；「我們一家七人從無錫來曼谷遊玩，說實話，一開始還是有點擔心，身邊一些朋友退改了泰國旅遊的，但我們算了一下，七個人的機票和酒店如果全部退改，會有一定的經濟損失，所以還是按原計畫來曼谷」，「其實這幾天體驗下來還算安全。」遊客張女士說。

旅遊產業的高級經濟師趙煥焱指出，「旅遊業的脆弱性很明顯，一旦有天災人禍，立馬受影響。我們看到泰國旅遊業者的努力，但短期內還是有部分遊客有心理陰影。」除了在接待、酒店和購物等方面給予更多服務與優惠，最關鍵的是重塑遊客信心，要讓大部分遊客有十足信心才能保障客源量。

泰國 春節 機票

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