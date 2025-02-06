反制美國加關稅 高盛：中管制礦產 成關鍵籌碼

美國對中國商品加徵10％關稅 於4日正式生效，中國隨即採取反制措施，宣布從10日起對美國部分商品加徵10％至15％關稅。

路透引述高盛 集團報告表示，中國對美國的報復性關稅措施遠不成比例，但中國此次出擊表明其採取一種更加協調和全面的方法應對，而關鍵礦產將成為關鍵籌碼。

高盛報告提到，推算此次中國所祭出的報復性關稅，當中兩份10％至15%的報復性關稅清單，共計140億美元的商品，占2024年中國從美國進口總額的8.5%；相比之下，美國則對5250億美元中國商品全面加徵10%關稅。不過，這也表明中國採取一種更加協調和全面的方法應對。

報告認為，雖匯率 貶值和報復性關稅仍在中國政策制定者的工具箱裡，但在製造業供應鏈，如關鍵礦產出口管制以及俄烏戰爭等地緣政治問題，亦是中方在此次貿易戰中或使用的籌碼。目前中國在全球占據主導地位，關鍵礦產成為愈發重要的籌碼。

而中國對美國實施出口管制的五項關鍵礦產（鎢、碲、鉍、鉬、銦），這些多是半導體、精密儀器、電子和電氣機械以及航空航天等高科技製造業的關鍵材料。

另，高盛分析，未來兩國貿易衝突的走向仍具很大不確定性。

包括：美國對中國報復性措施的回應、美國總統川普和中國國家主席習近平可能通電話、中國人民銀行未來幾日公布的人民幣中間價等，都是值得關注的重要事項。

美國對中國進口商品加徵新關稅自4日生效，中國即宣布10日起對從美國進口的煤炭和液化天然氣加徵15%關稅；原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。同時，對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。