胡錫進諷川普「沒牌可打了」：兜一大圈仍得買中貨

胡錫進2日指川普對中國不斷加稅，最後注定是美國供應商和消費者掏腰包，承受通膨代價，且「兜一大圈，他們還得直接或間接買中國貨」。(取材自微博)

美國總統川普 1日簽署行政令，對中國商品加徵10%關稅 。中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進在微博發文表示，川普把關稅當萬用牌打，原因之一也是因為他手上缺少其他好用的牌。不過，中國是全球製造業綜合成本最低、供應鏈 最完整的國家，對中國不斷加稅，最後注定是美國供應商和消費者掏腰包，承受通膨代價，且「兜一大圈，他們還得直接或間接買中國貨」。

胡錫進表示，川普此舉肯定會對中國對美貿易造成損失，一些主要從事對美出口業務的公司會經歷不同程度的困難，但這一輪加關稅早在各方預期之中，中國相關廠商早已未雨綢繆，做了大量準備。

胡錫進指出，首先要看到，川普加關稅是面向世界的，愈小的經濟體風險愈大，抵抗力愈弱，而中國反貿易戰的能力最強，近年累積的新經驗也最多，在貿易新格局形成的過程中，中國的戰略主動性和應對能力會是最大的之一。

胡稱，經過上一輪關稅擠壓後，許多中國輸美產品的利潤空間縮小了，有些接近臨界點，「川普接著提高關稅，美方所要分攤的增稅比例必將更高，其中一部分由美國經銷商支付，另一部分只能轉嫁給美國消費者，拉升美國好不容易降下來的通膨」，中國廠商決不可能賠本向美國出口。

胡表示，由於關稅作用，其他國家的服裝、玩具、家具、電器等對美出口可能會增加，但是那些東南亞、南美甚至非洲的許多替代產品，也是中國廠商遷過去生產的。

胡並稱，美國的關稅不可能把中國的大量產業逼走，包括一些勞動密集的產業，「因為中國的供應鏈高度成熟，社會非常穩定，而且員工薪資雖然高於許多發展中國家，但是中國員工技術熟練，責任感高，所有這些構成了難以取代的整體環境，這個綜合優勢不是逃避10%甚至更多一些關稅可以抵銷的。所以少數中國工廠外遷很招眼，但它撼動不了格局。」

胡總結，川普關稅牌打愈多時，美國就會成為風險和問題的聚集地，變成「殺敵八百、自損一千」。對中國加稅到最後，注定是美國供應商和消費者掏腰包，「因為越是接近臨界點，中方將越有不透過降低出口價格支付關稅的底氣，因為美國人透過世界其他地方無法買到同等品質、價格更低的產品。兜一大圈，他們還得直接或間接買中國貨。」