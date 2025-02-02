我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

中國今年經濟拚保5 有兩大關鍵字

記者黃雅慧／綜合報導
2025年中國經濟具體增長目標極高機率定在5%左右。分析認為，如何恢復民眾消費信心是關鍵。（新華社）
2025年中國經濟具體增長目標極高機率定在5%左右。分析認為，如何恢復民眾消費信心是關鍵。（新華社）

在中央經濟工作會議、中國主要城市兩會召開後，2025年中國經濟具體增長目標與任務或基本確定，國內生產總值（GDP）成長率極高機率定在5%左右，且財政赤字率也或將提高至4%。而擴內需、促消費成為全年關鍵字。分析認為，如何恢復民眾消費信心是關鍵。

中國一線城市的經濟目標一向是全國經濟目標的風向標，北京、上海、廣東均將增長目標定在5%。同時「促消費」、「擴投資」、「科技創新」、「高水平開放」等內容被頻繁提及，成為各地工作的重點。這代表中國全國目標相差無幾。

事實上，中國多地正面臨消費緊縮的現實。春節前，上海市民小陳（化名）對記者表示，他年前一般會到花鳥市場採買花卉，以往人山人海，但今年人潮冷清，以往年夜飯必須幾個月前就預訂，但現在年前兩三周都還訂得到。身邊朋友收入縮減，加上對今年經濟會不會好起來預期不明，他自己消費也謹慎了。

對於政府推出的家電補貼，小陳說，自己家庭消費也緊縮了，家電沒有壞、沒有剛需的話基本上不會因為政策而買。「等收入增加了，有經濟好起來的預期，就會敢買了！」他說。

淡大國際事務與戰略研究所助理教授歐陽睿受訪表示，中國消費問題與信心有關，不敢消費、錢不夠，企業不願意提供更多薪水與工作機會，企業也怕政府政策突然變化，導致生意做不下去，這些都環環相扣。

面對前述惡性循環，歐陽睿認為，習近平肯定採取政策，但主要思維是通過政府投資支出支持GDP，不是通過民生消費、信心重建來支持，強調投資容易跟民生經濟脫節。像「兩新（大規模設備更新和消費品以舊換新）」政策，確實可以衝刺GDP，讓零售短期銷售提升，但民眾不是天天要換家電，所以效果會愈來愈差，但求的就是短期內看到成效。

對於中國今年經濟的挑戰，歐陽睿認為中國內部問題比外部問題更大，他說，如果今天中國內需旺盛，靠自己內需市場支持，那麼川普經濟對抗或關稅對其造成衝擊小，總之還是中國經濟增長模式出了問題，使得中美經貿對抗對經濟走勢造成嚴重挑戰。

然而，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強通過第一財經指出，從中國經濟工作會議觀察，他認為中國原有財政量入為出、財政用於投資端與供給端等思維定式正被打破，2025年將是走向正循環的承上啟下之年，隨著大家對社會民生反饋演繹的進一步認識，這種共識會凝聚起來。

上一則

中國光子毫米波雷達獲突破 為6G通訊領域奠基

下一則

新聞評論／美對中國關稅政策 當心反效果

延伸閱讀

消費回溫促波蘭2024年GDP增長2.9% 為歐盟最高

消費回溫促波蘭2024年GDP增長2.9% 為歐盟最高
財經簡訊

財經簡訊
廣東GDP連2年未達標 經濟第一大省地位恐被江蘇取代

廣東GDP連2年未達標 經濟第一大省地位恐被江蘇取代
瑞銀：若中國75%產品被美課稅 2025年GDP估放緩至4%

瑞銀：若中國75%產品被美課稅 2025年GDP估放緩至4%

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

2025-01-27 01:30
中國網路今日流傳視頻顯示，遼寧省瀋陽市沈河區東順城街的人行道上在26日中午突發爆炸，原因仍在調查中，截至發稿，官方通報還未出。圖取自紅星新聞

習近平前腳剛走…瀋陽大東副食品市場附近傳不明爆炸

2025-01-26 08:45

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」