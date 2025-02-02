中國今年經濟拚保5 有兩大關鍵字

2025年中國經濟具體增長目標極高機率定在5%左右。分析認為，如何恢復民眾消費信心是關鍵。（新華社）

在中央經濟工作會議、中國主要城市兩會召開後，2025年中國經濟具體增長目標與任務或基本確定，國內生產總值（GDP）成長率極高機率定在5%左右，且財政赤字率也或將提高至4%。而擴內需、促消費成為全年關鍵字。分析認為，如何恢復民眾消費信心是關鍵。

中國一線城市的經濟目標一向是全國經濟目標的風向標，北京、上海、廣東均將增長目標定在5%。同時「促消費」、「擴投資」、「科技創新」、「高水平開放」等內容被頻繁提及，成為各地工作的重點。這代表中國全國目標相差無幾。

事實上，中國多地正面臨消費緊縮的現實。春節前，上海市民小陳（化名）對記者表示，他年前一般會到花鳥市場採買花卉，以往人山人海，但今年人潮冷清，以往年夜飯必須幾個月前就預訂，但現在年前兩三周都還訂得到。身邊朋友收入縮減，加上對今年經濟會不會好起來預期不明，他自己消費也謹慎了。

對於政府推出的家電補貼，小陳說，自己家庭消費也緊縮了，家電沒有壞、沒有剛需的話基本上不會因為政策而買。「等收入增加了，有經濟好起來的預期，就會敢買了！」他說。

淡大國際事務與戰略研究所助理教授歐陽睿受訪表示，中國消費問題與信心有關，不敢消費、錢不夠，企業不願意提供更多薪水與工作機會，企業也怕政府政策突然變化，導致生意做不下去，這些都環環相扣。

面對前述惡性循環，歐陽睿認為，習近平肯定採取政策，但主要思維是通過政府投資支出支持GDP，不是通過民生消費、信心重建來支持，強調投資容易跟民生經濟脫節。像「兩新（大規模設備更新和消費品以舊換新）」政策，確實可以衝刺GDP，讓零售短期銷售提升，但民眾不是天天要換家電，所以效果會愈來愈差，但求的就是短期內看到成效。

對於中國今年經濟的挑戰，歐陽睿認為中國內部問題比外部問題更大，他說，如果今天中國內需旺盛，靠自己內需市場支持，那麼川普經濟對抗或關稅對其造成衝擊小，總之還是中國經濟增長模式出了問題，使得中美經貿對抗對經濟走勢造成嚴重挑戰。

然而，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強通過第一財經指出，從中國經濟工作會議觀察，他認為中國原有財政量入為出、財政用於投資端與供給端等思維定式正被打破，2025年將是走向正循環的承上啟下之年，隨著大家對社會民生反饋演繹的進一步認識，這種共識會凝聚起來。