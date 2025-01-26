王毅送魯比歐1句「好自為之」 3細節你看懂了嗎？

王毅對美國國務卿魯比歐（見圖）說出「好自為之」，引發各界關注。（路透）

中國外長王毅 24日同美國國務卿魯比歐 通話時說的一句「好自為之」引發關注。央視旗下「玉淵譚天」昨從三個細節解讀王毅引此成語的用意，一是嚴厲警示魯比歐「若仍堅持反華會有什麼後果，你看著辦吧」；二是提醒魯比歐不要一上來就踩了中方在台灣問題的紅線，把關係搞僵；三是中美元首通話說明有意願共同解決現存障礙，反華的魯比歐要「好自為之」。

據玉淵譚天昨發布題為「三個細節看王毅魯比歐通話，王毅為何勸對方『好自為之』」視頻指出，第一個細節是了解「好自為之」的用法，這個詞最早出自「淮南子‧主術訓」，本意是在講做國君的人，什麼事情都自己處理，能力再高也走不遠，意思是客觀的「喜歡親自去做」，後面才多用來勸誡一個人要妥善安排好自己的事，否則就要自己承擔後果。

「因此這個詞的詞源場景，其實是非常中性的表達，但是傳遞出來的意思，又是警示他人，可見外交用詞的巧妙之處，既有大國的風度，又嚴厲地提醒了對方。這句話潛台詞就是，中美兩個大國關係世界，若堅持反華立場，到時候有什麼後果，你看著辦吧，同時也是在提示美國政府，這四年該說什麼話，該做什麼事」。

細節二是，王毅提醒魯比歐，台灣問題是重點。魯比歐過去是國會議員，國會議員在台灣問題上，更多考慮的是政黨利益、地方利益、個人私利等，而不是對中美關係的影響。

「因此，魯比歐第一次做國務卿，談問題前，我們肯定要提醒他一下，因為台灣問題是中方核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，因此，此次雙方通話就台灣問題大篇幅地表述，就是表明雙方不希望一上來就把關係搞僵，希望維持中美關係的基本穩定」。

細節三，中方此時說出這四個字，源自於中美元首上周五的「快節奏」通話，以及元首通話後一周，兩國外長就開展通話，如此快的節奏很少見，且王毅又是「應約」通話，這代說明兩國元首有意願共同尋求方法，解決現存障礙，畢竟有些話還是先說在前頭。

「中美關係這艘大船如何開，一開始的方向不能錯，好自為之，在明白『好』的同時，還得『自知』，希望美方能真的讀懂中方的善意提醒，為世界和平與穩定，發揮建設性作用」。

據分析，「好自為之」是中方罕見的嚴厲外交辭令，過去曾對前任英國首相蘇納克、南韓總統尹錫悅使用。有中國官媒背景的公眾號牛彈琴也稱此說法「很直接」，代表中方並未忘記魯比歐過去的涉華言論，未來將「聽其言觀其行」，若有交鋒，「中國有的也會堅決頂回去」。

華爾街日報說，在中國外交部的紀要中提及王毅告訴魯比歐要「好自為之」，但在新華社發布的英文版記述無這些措詞。此一「技巧」顯示習近平想在試圖和川普政府打交道，與保持他對中國百姓的強人姿態間取得平衡。