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理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

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中企在美專利大增32% 恐成川普下個貿易戰箭靶

中國新聞組／北京26日電
1月16日，IFI Claims公司公布各國企業在美獲得專利數量。（取材自X平台）
1月16日，IFI Claims公司公布各國企業在美獲得專利數量。（取材自X平台）

儘管美國政府動輒「脫鉤」威脅並對華挑起貿易爭端，但中企在美國獲得的專利數量卻不斷增加；日媒報導，中企去年在美國共獲得2萬8258項專利，較2023年增長32%。同時有分析人士警告，這可能成為川普政府「有意採取行動的戰場」。

根據觀察者網引述「日經亞洲」報導，美國專利數據公司IFI Claims近日發布報告，統計2024年各國公司在美國獲得的專利數量。數據顯示，美國公司占美國專利授予量的56%，日本次之，中國排名第三，韓國和德國分別位列第四和第五。中國公司共獲得28258項專利，較2023年增長32%，是數據統計以來增幅最大的國家。

就具體公司而言，三星連三年位居美國專利授予數量榜首；台積電取代高通，奪得第二名；蘋果上升三位，排名第四。華為的專利授權數量同比增長47%，排名上升6位，至第五位。IBM曾經是無可爭議的專利之王，今年繼續下滑了四位，排名第八。

美國專利數據網站IPWatchdog稱，幾個發展最快的科技行業專注於可持續創新，包括電解電池的營運和維修、有色金屬的分離和回收技術等。這也表明，中國企業在可持續性方面持續增長，進步迅速。

該網站還注意到，去年美國的專利授權總體上有所增加，顯示出國內市場的強勁，但其「經濟競爭對手」中國在獲得美國專利方面繼續取得重大進展。由於國內企業的強勁表現，中國排名第三。出現在排名前50名單上的每家中企，所獲專利總數都比2023年增長了兩位數或三位數。

對於中企在美專利數量激增，美國智庫民主防禦基金會高級研究員艾米麗·德拉布魯耶爾認為，中企在美獲得的專利，或將成為川普政府「有意採取行動的超級戰場」。她解釋，「因為它們直接涉及技術，並且具有國際協議的功能。」

據介紹，美國政客此前已經在專利方面盯上了中企。例如，美國國務卿魯比奧在擔任參議員期間於2019年提出一項立法，揚言要防止華為等中企使用美國專利。雖然這些舉措在過去並未取得進展，但知識產權和專利仍可能是川普政府制定對華貿易政策的關鍵資產。

川普 華為

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