被注銷台護照及健保 李東憲：中國護照很好用 可代表泱泱大國比賽

2023年5月，李東憲參加於韓國舉辦的亞太壯年運動會，獲獎後他在頒獎台上高舉五星紅旗。 (觀察者網)

台灣陸委會副主委梁文傑1月23日在記者會上宣布，目前已經註銷三個人的台灣身份，其中包含跆拳道 選手李東憲。據觀察者網，李東憲在接受觀察者網訪問時，被問到他的台灣護照 、健保 都被取消，他對此表示，雖然沒有「台灣護照」，但中國護照也很好用，尤其報名比賽我們代表的是泱泱大國，還可以持護照進入聯合國等地，海外有難可以尋求我國大使館，這是「台灣護照」無法給予的。

2023年5月，李東憲參加於韓國舉辦的亞太壯年運動會，獲獎後他在頒獎台上高舉五星紅旗。近日，在兩岸更加緊繃的形勢下，李東憲被註銷台灣戶籍及身分。

觀察者網獨家訪問了李東憲，被問到民進黨當局這次對他註銷身份，他有什麼回應？李東憲說，民進黨在台搞綠色恐怖，打壓統派團體與異己份子，不重視民意，台灣各種社會問題層出不窮，自詡在追求台灣地方的民主自由與人權，實際上倒行逆施，近期發生的社會案件、虐童案沒有獲得民眾要的審判，不重視民間聲音，拘押高安國，打壓民眾黨等等，這些事情馬上就會反映在人民的選擇上，台灣老百姓眼睛是雪亮的，被騙了三次也該覺醒了。

對於2023年亞太大師運動會舉五星級紅旗上台領獎後，有無受到來自台灣當局的壓力？，對工作生活產生什麼影響，他答稱，2023年5月20日台灣媒體大肆宣傳舉旗，台當局行政部門官員陳建仁、鄭文燦等人，在媒體上對他一個平頭百姓說要進行所謂的國安調查，要陸委會等機關調查他，當時他除了壓力就是憤怒，一個跆拳道教練，只是因為政治信仰與中國人的合法立場，竟然被台當局用如此手段的打壓，聞所未聞，滑天下之大稽。

他說，他在2023年底來到南通開展了跆拳道與自媒體工作，雖然說無法回台，但在中國大陸發展還是一切順利，也在2024年底尋根祭祖，找到在中國大陸的族親。

被問到「台灣護照」、健保都被取消，對他日後往來兩岸，以及生活上將增添哪些麻煩？李東憲表示，健保其實無所謂，中國有醫社保，也是很方便，而在擁有身份證後可以跟中國大陸同胞一樣同等待遇，置產、結婚手續都更方便、雖然沒有台灣護照，但大陸護照也很好用，尤其報名比賽我們代表的是泱泱大國，還可以持護照進入聯合國等地，海外有難可以尋求我國大使館，這是「台灣護照」無法給予的。

至於未來打算，他說，接下來就是在中國好好發展體育跆拳道培訓，為祖國培育一些苗子，還有進行兩岸的體育交流。雖然返台不容易，但他更希望台灣親屬可以來中國走走看看美麗的祖國，還可以帶他們回祖地祭祖。

至於陸委會宣布之後，李東憲的兩岸朋友有什麼反應？李東憲說，兩岸的朋友都很支持他拿取中國身分證的行為，甚至看到新聞的第一時間不是安慰而是支持，這樣可以更好地在國際舞台上努力獲獎，去展開屬於我們中國人的國旗。雖然喪失了在台的權利，但也給我更大的舞台，他們認為這是正確的決定，也有很多人羨慕他取得中國戶籍。