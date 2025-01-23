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川普將加徵關稅 丁薛祥回應：中國不追求貿易順差

記者賴錦宏／綜合報導
世界經濟論壇（WEF）創辦人兼主席施瓦布和中國國務院副總理丁薛祥（左），21日在瑞士達沃斯舉行的第55屆世界經濟論壇年度會議上發表講話。丁薛祥稱中方願與全球各國把經濟全球化的「蛋糕」做得更大，而且分得更好。（路透）
世界經濟論壇（WEF）創辦人兼主席施瓦布和中國國務院副總理丁薛祥（左），21日在瑞士達沃斯舉行的第55屆世界經濟論壇年度會議上發表講話。丁薛祥稱中方願與全球各國把經濟全球化的「蛋糕」做得更大，而且分得更好。（路透）

面對美國總統川普上任後，擬對中加徵關稅。中國國務院副總理丁薛祥表示，經濟全球化的矛盾分歧，只能在全球化中解決，打貿易戰沒有贏家。中國不追求貿易順差，願進口更多外國優質產品和服務，促進貿易平衡發展。

新華社報導，丁薛祥當地時間21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2025年年會，發表題為「堅守多邊主義正道，促進開放包容發展」的演講。他提到，當前世界百年變局加速演進，關稅戰、貿易戰烏雲密布，經濟全球化動力和阻力膠著，多邊主義和單邊主義激烈博弈，全球治理體系正經歷深刻調整。

丁薛祥認為，經濟全球化不是你輸我贏的零和博弈，而是互利共贏的普惠進程，當然會帶來一些利益分配上的矛盾分歧，「這些問題只能在推進經濟全球化的進程中解決，搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家」。

他強調，中國改革開放不斷向更高水準邁進，從對外貿易看，「我們不追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質產品和服務，促進貿易平衡發展」。

丁薛祥說，中國的關稅總水準已經降到7.3%，處於全球較低水準，給予所有與中國建交的最低度開發國家100%稅目產品零關稅待遇。

至於跨國公司關注中國知識產權保護、平等參與政府採購、跨境數據流動等問題，丁薛祥坦言，現實中不論是外資企業，還是內資企業，都可能會遭遇一些「玻璃門」、「彈簧門」個案問題，中方願和大家一起解決。

世界經濟論壇（WEF）創辦人兼主席施瓦布和中國國務院副總理丁薛祥（右），21日在...
世界經濟論壇（WEF）創辦人兼主席施瓦布和中國國務院副總理丁薛祥（右），21日在瑞士達沃斯舉行的第55屆世界經濟論壇年度會議上發表講話。丁薛祥稱中方願與全球各國把經濟全球化的「蛋糕」做得更大，而且分得更好。（路透）

關稅 貿易戰 國務院

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