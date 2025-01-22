川普緩禁TikTok 環時：拯救過程未知 美營商環境溫度計

美國總統川普上任首日簽署行政命令，延後對「字節跳動」旗下TikTok的禁令。圖為示意圖，一個3D列印的川普迷你模型，出現在TikTok的公司標誌前。（路透）

美國總統川普 一上任就簽署行政命令，推遲對TikTok 的禁令。經歷戲劇性的大復活，TikTok雖恢復服務，但在美國的蘋果和谷歌應用商店仍無法下載。環球時報社評稱，拯救TikTok會是充滿未知的複雜過程，最終結局也將成為美國「營商環境溫度計」。

環球時報21日社評指出，TikTok禁令雖頂著「國家安全」的帽子，民間到企業的反對聲音卻一直存在。畢竟這個平台聯結了1.7億用戶及700多萬家依靠互聯網而得以發展的企業，美國一些人給TikTok做的局，反而讓自己成了「局內人」。

該社評指出，美國「泛安全化」對其他國家企業帶來的干涉和打壓，正在增加各國市場主體對美國的擔憂，如何做到川普所說的「拯救TikTok」，會是充滿未知的複雜過程。文章指出，TikTok的最終結局將是一個明確信號，或者說是個溫度計，「從中世人可以看到美國政府是願意在正常的商業條款下來解決，還是用『國家安全』這頂帽子把商業公司壓垮。」

TikTok在美遭禁，也凸顯了中國互聯網公司向海外擴張的難度。紐約時報報導，隨著中國加強對私營部門的控制，世界各國已愈來愈不願意將本國公民的個人數據委託給最終聽命於北京的中國公司。

報導指出，雖然阿里巴巴、騰訊等中國互聯網公司曾在國際舞台享有高光時刻，但如今世界只把他們視為技術和地緣政治威脅的一部分。

中國常常隨意動用國家權力，私營部門一直如履薄冰，互聯網公司受到嚴格審查，甚至必須自我審查才能生存。且中國國家主席習近平不喜歡數位行業，也造成2020年和2021年對阿里巴巴、螞蟻集團、滴滴和騰訊的影片遊戲業務進行打壓，定下了基調。中國嚴厲的「新冠清零」措施讓經濟在2022年陷入癱瘓，更導致一些最大的互聯網公司多年來首次陷入財務虧損。

除此之外，中國的戰狼外交以及與俄羅斯的緊密關係，也迫使許多國家重新檢視對中國的看法。一些人把中國視為對民主制度和世界和平的威脅，大多數西方投資 者們雖認為中國科技行業有競爭力，卻不值得投資。從TikTok到小紅書，中國互聯網企業想占領世界的夢想似乎遙不可及。